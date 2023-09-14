Аджика використовується як соус до м'яса чи риби. Вона надає стравам інтенсивний гострий смак та аромат. Аджика може бути використана навіть як маринад для приготування м'яса. 24 Канал розповідає про секрети приготування цього популярного соусу.

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Для чого використовувати олію

Головними складниками аджики є помідори, гострий перець, часник, сіль, приправи, а також оцет або лимонний сік для збереження та збалансування смаку. Для зм'якшення гостроти та створення пастоподібної консистенції до аджики може додаватися олія.

Неймовірна консервація / Фото Сайт Євгена Клопотенка

Олія також допомагає зберегти аджику, продовжуючи термін її використання. Вона створює захисний шар, який запобігає доступу повітря, що може спричиняти псування закрутки.

Що ще варто додати в аджику

Кожен інгредієнт впливає на смак аджики, тому слід бути обережними.

Додатками до аджики можуть бути:

– корінь хрону, він додає гостроту та аромату;

– коріандр, додавання невеликої кількості меленого коріандру може надати страву глибшого смаку;

– гранульована гірчиця.

Рецепт може змінюватися в залежності від ваших власних уподобань і того, якого смаку ви хочете досягти.

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