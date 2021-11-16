Обычно, все омлеты и скрембл немного не до конца готовы, поэтому не пугайтесь. Иначе, блюдо будет сухое, невкусное, не сочное и плотное. Советуем вам четко следовать инструкциям от шефа, потому что от этого зависит результат.

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Базовые ингредиенты для скрембла

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Английская технология приготовления:

  1. Смешайте яйца с солью венчиком.

  2. Немного нагрейте сковородку и растопите на ней сливочное масло.

  3. Вылейте яичную смесь и интенсивно помешивайте лопаткой до консистенции каши.

  4. Сразу подавайте блюдо к столу.


Английский скрембл / Фото Владимира Ярославского

Французская технология приготовления:

  1. Смешайте яйца с солью венчиком.

  2. Перелейте смесь в посуду и отправьте на водяную баню.

  3. Помешивайте скрембл силиконовой лопаткой.

  4. В середине приготовления добавьте кусочек сливочного масла.

  5. Консистенция скрембла довольно жидкая и напоминает пшенную кашу.

Американская технология приготовления:

  1. Смешайте яйца с солью венчиком.

  2. Немножко разогрейте сковородку с антипригарным покрытием. Добавьте масла.

  3. Перелейте яичную смесь в сковородку.

  4. Легкими движениями перемешивайте смесь от краев к середине. Получается волнистая красивая смесь, которая тоже не должна быть полностью готова.

Приятного аппетита!


Куриные яйца / Фото Владимира Ярославского