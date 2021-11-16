Обычно, все омлеты и скрембл немного не до конца готовы, поэтому не пугайтесь. Иначе, блюдо будет сухое, невкусное, не сочное и плотное. Советуем вам четко следовать инструкциям от шефа, потому что от этого зависит результат.
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Базовые ингредиенты для скрембла
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Английская технология приготовления:
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Смешайте яйца с солью венчиком.
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Немного нагрейте сковородку и растопите на ней сливочное масло.
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Вылейте яичную смесь и интенсивно помешивайте лопаткой до консистенции каши.
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Сразу подавайте блюдо к столу.
Английский скрембл / Фото Владимира Ярославского
Французская технология приготовления:
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Смешайте яйца с солью венчиком.
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Перелейте смесь в посуду и отправьте на водяную баню.
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Помешивайте скрембл силиконовой лопаткой.
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В середине приготовления добавьте кусочек сливочного масла.
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Консистенция скрембла довольно жидкая и напоминает пшенную кашу.
Американская технология приготовления:
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Смешайте яйца с солью венчиком.
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Немножко разогрейте сковородку с антипригарным покрытием. Добавьте масла.
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Перелейте яичную смесь в сковородку.
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Легкими движениями перемешивайте смесь от краев к середине. Получается волнистая красивая смесь, которая тоже не должна быть полностью готова.
Приятного аппетита!
Куриные яйца / Фото Владимира Ярославского