Если вы обожаете яичные завтраки или просто хотите научиться готовить настоящий скрембл, у нас есть для вас базовый состав ингредиентов и три популярных технологии приготовления. А со всеми секретами и наставлениями по приготовлению поделился шеф-повар Владимир Ярославский.