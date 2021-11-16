Зазвичай, всі омлети і скрембл трохи не до кінця готові, тому не лякайтеся. Інакше, страва буде суха, не смачна, не соковита і щільна. Радимо вам чітко слідувати інструкціям від шефа, адже від цього залежить результат.

Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Базові інгредієнти для скремблу

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 3 сирих курячих яйця;

– ½ столової ложки води;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль.

Англійська технологія приготування:

Змішайте яйця з сіллю вінчиком.

Трішки нагрійте сковорідку та розтопіть на ній вершкове масло.

Вилийте яєчну суміш та інтенсивно помішуйте лопаткою до консистенції каші.

Одразу подавайте страву до столу.



Англійський скрембл / Фото Володимира Ярославського

Французька технологія приготування:

Змішайте яйця з сіллю вінчиком.

Перелийте суміш в посуд та відправте на водяну баню.

Помішуйте скрембл силіконовою лопаткою.

В середині приготування додайте шматочок вершкового масла.

Консистенція скремблу досить рідка і нагадує пшоняну кашу.

Американська технологія приготування:

Змішайте яйця з сіллю вінчиком.

Трішки розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. Додайте масла.

Перелийте яєчну суміш в сковорідку.

Легкими рухами, перемішуйте суміш від країв до середини. Виходить хвиляста красива суміш, яка теж не має бути повністю готова.

Смачного!



Курячі яйця / Фото Володимира Ярославського

Будьте уважні: обирайте тільки цілі, не пошкоджені яйця, і мийте їх перед вживанням, хоча б господарським милом.