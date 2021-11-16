Зазвичай, всі омлети і скрембл трохи не до кінця готові, тому не лякайтеся. Інакше, страва буде суха, не смачна, не соковита і щільна. Радимо вам чітко слідувати інструкціям від шефа, адже від цього залежить результат.

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Базові інгредієнти для скремблу

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Англійська технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Трішки нагрійте сковорідку та розтопіть на ній вершкове масло.
  1. Вилийте яєчну суміш та інтенсивно помішуйте лопаткою до консистенції каші.
  1. Одразу подавайте страву до столу.


Англійський скрембл / Фото Володимира Ярославського

Французька технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Перелийте суміш в посуд та відправте на водяну баню.
  1. Помішуйте скрембл силіконовою лопаткою.
  1. В середині приготування додайте шматочок вершкового масла.
  1. Консистенція скремблу досить рідка і нагадує пшоняну кашу.

Американська технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Трішки розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. Додайте масла.
  1. Перелийте яєчну суміш в сковорідку.
  1. Легкими рухами, перемішуйте суміш від країв до середини. Виходить хвиляста красива суміш, яка теж не має бути повністю готова.

Смачного!


Курячі яйця / Фото Володимира Ярославського