Зазвичай, всі омлети і скрембл трохи не до кінця готові, тому не лякайтеся. Інакше, страва буде суха, не смачна, не соковита і щільна. Радимо вам чітко слідувати інструкціям від шефа, адже від цього залежить результат.
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Базові інгредієнти для скремблу
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Англійська технологія приготування:
- Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
- Трішки нагрійте сковорідку та розтопіть на ній вершкове масло.
- Вилийте яєчну суміш та інтенсивно помішуйте лопаткою до консистенції каші.
- Одразу подавайте страву до столу.
Англійський скрембл / Фото Володимира Ярославського
Французька технологія приготування:
- Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
- Перелийте суміш в посуд та відправте на водяну баню.
- Помішуйте скрембл силіконовою лопаткою.
- В середині приготування додайте шматочок вершкового масла.
- Консистенція скремблу досить рідка і нагадує пшоняну кашу.
Американська технологія приготування:
- Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
- Трішки розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. Додайте масла.
- Перелийте яєчну суміш в сковорідку.
- Легкими рухами, перемішуйте суміш від країв до середини. Виходить хвиляста красива суміш, яка теж не має бути повністю готова.
Смачного!
Курячі яйця / Фото Володимира Ярославського