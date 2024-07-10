Сначала ошпарьте ее кипятком: как приготовить печень

Печень – дешевый субпродукт, который можно приготовить множеством способов. Однако следует знать определенные секреты, чтобы получить блюдо с непревзойденным вкусом.

Для того, чтобы печень получилась нежной и мягкой, следует ее предварительно обработать. Прежде всего очистить от пленки, а затем ошпарить кипятком.

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Как приготовить печень, чтобы она стала мягкой

Обработка кипятком помогает избавиться от горького привкуса печени, что делает блюдо более приятным на вкус. Также эта процедура сокращает время приготовления. Используйте только свежую печень.

Замороженная печень может потерять часть вкуса после размораживания. Соль лучше добавлять в конце приготовления, поскольку ее избыток может сделать печень жесткой.

Сочная куриная печень с луком сочная куриная печень

Время: 30 минут

30 минут Порций: 2

– 400 грамм куриной печени;– 3 луковицы;– соль по вкусу;– перец по вкусу;– масло или сало для жарки;– мука.

Приготовление:

Промойте печень, почистите от пленок и нарежьте кусочками. Лук почистите, нарежьте кружочками и обжарьте на растительном масле в большой сковороде. Когда лук станет стекловидным и начнет слегка подрумяниваться, выложите его в миску, налейте в сковороду еще немного масла и добавьте измельченную печень (предварительно обсыпанную мукой). Жарьте без крышки до мягкости, периодически помешивая. Когда печень потеряет сырость, слейте большую часть жира (оставьте примерно две столовые ложки). Добавьте обжаренный лук и продолжайте жарить, не забывая помешивать, чтобы все нагрелось. Посолите и поперчите по вкусу. Лучше всего подавать сразу после жарки.

Это так вкусно: как приготовить