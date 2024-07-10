Для того, щоб печінка вийшла ніжною та м'якою, слід її попередньо обробити. Перш за все очистити від плівки, а потім ошпарити окропом.

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Як приготувати печінку, щоб вона стала м'якою

Обробка окропом допомагає позбутися гіркого присмаку печінки, що робить страву приємнішою на смак. Також ця процедура скорочує час приготування. Використовуйте тільки свіжу печінку.

Заморожена печінка може втратити частину смаку після розморожування. Сіль краще додавати наприкінці приготування, оскільки її надлишок може зробити печінку жорсткою.

Соковита куряча печінка з цибулею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів курячої печінки;

– 3 цибулини;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– олія або сало для смаження;

– борошно.

Приготування:

Промийте печінку, почистьте від плівок і наріжте шматочками. Цибулю почистьте, наріжте кружальцями і обсмажте на олії у великій сковороді. Коли цибуля стане склоподібною і почне злегка підрум'янюватися, викладіть її в миску, налийте в сковороду ще трохи олії і додайте подрібнену печінку (попередньо обсипану борошном). Смажте без кришки до м’якості, періодично помішуючи. Коли печінка втратить сирість, злийте більшу частину жиру (залиште приблизно дві столові ложки). Додайте обсмажену цибулю і продовжуйте смажити, не забуваючи помішувати, щоб все нагрілося. Посоліть і поперчіть до смаку. Найкраще подавати відразу після смаження.

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