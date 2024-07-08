Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Великобритании с 10 июля. Мы надеемся, что у него будет возможность попробовать одно из самых известных блюд Туманного Альбиона. Если у вас сейчас нет возможности посетить Лондон, вы можете легко приготовить это блюдо дома.
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Рецепт Fish and chips
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте и почистите картофелины, нарежьте их толстыми ломтиками.
- Замочите картофель в холодной воде на 30 минут, затем обсушите его. Разогрейте растительное масло во фритюрнице или глубокой кастрюле.
- Жарьте картофель порциями до золотистого цвета, примерно 5 – 6 минут, затем выньте его и дайте стечь лишнему маслу на бумажном полотенце.
- Филе рыбы промойте и обсушите бумажным полотенцем, нарежьте порционными кусками.
- В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель, добавьте яйцо и газированную воду, чтобы образовалось тесто консистенции густой сметаны.
- Окуните куски рыбы в тесто и обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета, примерно 4 – 5 минут с каждой стороны. Выньте рыбу и дайте стечь лишнему маслу на бумажном полотенце.
- Подавайте fish and chips горячими, приправив солью и перцем по вкусу.
- По желанию при подаче добавьте лимон.