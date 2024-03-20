Котлеты из фарша – это блюдо, без которого большинство из нас не представляет себе будни. Его успех заключается в сочетании сочности, корочки и нежной середины.

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Для достижения такого результата мясная масса для котлет из фарша содержит различные неслучайные ингредиенты. Каждый из них отвечает за разный эффект блюда. Хлеб, смоченный в молоке, обеспечивает рыхлую консистенцию, лук – сочность, а яйца – прочность смеси.

Сколько яиц следует добавлять

Готовя котлеты из фарша, стоит помнить простое правило. Подходящее количество яиц по отношению ко всей массе – одно яйцо на пол килограмма используемого фарша. Соблюдение этой пропорции обеспечит котлеты идеальной структуры. Превышение этого предела может привести к тому, что фарш станет слишком жестким.

Просто и очень вкусно / Фото unsplash

Можно ли приготовить котлеты без яиц

Многие отказываются от некоторых добавок в мясную массу для котлетного фарша. Причины разные: оригинальные рецепты, пищевая непереносимость. Поэтому в Интернете можно найти немало практичных заменителей лука, размоченных булочек и, наконец, яиц.

Есть несколько хороших заменителей яиц. Здесь хорошо подходит замоченные семена льна, или вы можете просто использовать немного больше панировочных сухарей. Некоторые люди также используют для этой цели картофельный крахмал. Проверенным способом также является добавление в мясную массу немного холодной воды, которая проникнет в структуру и склеит ее почти так же, как и яйца.

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