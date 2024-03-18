Эти консервы готовятся в стеклянных банках в духовке. Рецепт удобен для переработки большого объема свежей рыбы.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рыбные консервы в масле в домашних условиях

  • Время: 5 часов
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистите тушки от чешуи, голов и внутренностей. Хорошо промойте, нарежьте кусочками, переложите в глубокую посуду, посыпьте солью и перемешайте.
  2. По чистым сухим банкам разложите горошки перца и лавровые листья. Туда же компактно сложите кусочки рыбы.
  3. Противень застелите полотенцем и на него налейте небольшое количество воды. Затем на противень поставьте банки с рыбой.
  4. В чистых крышках для закатывания удалите все резинки, чтобы в духовке они не стали жесткими.
  5. Банки с рыбой прикройте крышками и поставьте в духовку на час при 110 градусах. Через час температуру духовки надо увеличить до 150 градусов и томить консервы еще один час.
  6. После этого в каждую банку налейте по 50 миллилитров масла и до верха банок долейте чистой воды. Оставьте консервы с маслом готовиться при той же температуре еще в течение 2 часов.
  7. После окончания процесса приготовления банки с консервами следует герметично закрыть крышками с резинками.