Эти консервы готовятся в стеклянных банках в духовке. Рецепт удобен для переработки большого объема свежей рыбы.
Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов
Рыбные консервы в масле в домашних условиях
- Время: 5 часов
- Порций: 6
Приготовление:
- Почистите тушки от чешуи, голов и внутренностей. Хорошо промойте, нарежьте кусочками, переложите в глубокую посуду, посыпьте солью и перемешайте.
- По чистым сухим банкам разложите горошки перца и лавровые листья. Туда же компактно сложите кусочки рыбы.
- Противень застелите полотенцем и на него налейте небольшое количество воды. Затем на противень поставьте банки с рыбой.
- В чистых крышках для закатывания удалите все резинки, чтобы в духовке они не стали жесткими.
- Банки с рыбой прикройте крышками и поставьте в духовку на час при 110 градусах. Через час температуру духовки надо увеличить до 150 градусов и томить консервы еще один час.
- После этого в каждую банку налейте по 50 миллилитров масла и до верха банок долейте чистой воды. Оставьте консервы с маслом готовиться при той же температуре еще в течение 2 часов.
- После окончания процесса приготовления банки с консервами следует герметично закрыть крышками с резинками.