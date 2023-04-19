Ваш десерт будет просто незабываемым: какой лучший способ взбить сливки с маскарпоне

Маскарпоне – это ингредиент, применяемый в рецептах многих десертов. Как нужно правильно с ним работать – читайте в материале.

Хорошо взбить сливки из маскарпоне – это настоящее искусство, которое сделает десерт непревзойденным. Овладеть им легко, для этого нужно знать несколько простых уловок.

Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях

Как правильно взбивать сливки с маскарпоне

Первое, что нужно знать – крем из сливок и маскарпоне следует использовать сразу после приготовления. Не нужно давать крему стоять или ставить в холодильник, это повлияет на дальнейший результат.

Что нужно для крема из сливок и маскарпоне:

400 миллилитров охлажденных жирных сливок (30% или 36%);

200 грамм маскарпоне;

50 грамм сахарной пудры.

Готовить крем очень просто: все ингредиенты кладем в миску и взбиваем миксером на более высокой скорости, пока крем не станет густым.

Важно! Сливки нельзя сбивать слишком долго, но если неприятность уже произошла, не стоит расстраиваться. Просто нужно добавить в крем свежих холодных сливок, перемешать и снова взбить миксером.

Если нет маскарпоне: какой ингредиент добавить

Без маскарпоне взбитые сливки могут не получить подходящую консистенцию. Если вы не хотите тратить деньги на этот ингредиент, поможет обычный желатин. Чайную ложку желатина нужно растворить в 40 миллилитрах горячей воды и дать остыть. Это количество желатина рассчитано на 250 миллилитров взбитых сливок. Если вы используете другое количество сливок – регулировать количество желатина нужно в соответствии с этими пропорциями.