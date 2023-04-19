Ваш десерт будет просто незабываемым: какой лучший способ взбить сливки с маскарпоне

19 апреля 2023, 18:24
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Источник:

haps

Маскарпоне – это ингредиент, применяемый в рецептах многих десертов. Как нужно правильно с ним работать – читайте в материале.

Хорошо взбить сливки из маскарпоне – это настоящее искусство, которое сделает десерт непревзойденным. Овладеть им легко, для этого нужно знать несколько простых уловок.

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Как правильно взбивать сливки с маскарпоне

Первое, что нужно знать – крем из сливок и маскарпоне следует использовать сразу после приготовления. Не нужно давать крему стоять или ставить в холодильник, это повлияет на дальнейший результат.

Что нужно для крема из сливок и маскарпоне:

  • 400 миллилитров охлажденных жирных сливок (30% или 36%);
  • 200 грамм маскарпоне;
  • 50 грамм сахарной пудры.

Готовить крем очень просто: все ингредиенты кладем в миску и взбиваем миксером на более высокой скорости, пока крем не станет густым.

Если нет маскарпоне: какой ингредиент добавить

Без маскарпоне взбитые сливки могут не получить подходящую консистенцию. Если вы не хотите тратить деньги на этот ингредиент, поможет обычный желатин. Чайную ложку желатина нужно растворить в 40 миллилитрах горячей воды и дать остыть. Это количество желатина рассчитано на 250 миллилитров взбитых сливок. Если вы используете другое количество сливок – регулировать количество желатина нужно в соответствии с этими пропорциями.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська