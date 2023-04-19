Добре збити вершки з маскарпоне – це справжнє мистецтво, яке зробить десерт неперевершеним. Опанувати його легко, для цього потрібно знати кілька простих хитрощів.

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Як правильно збивати вершки з маскарпоне

Перше, що потрібно знати – крем з вершків та маскарпоне потрібно використовувати одразу після приготування. Не треба давати крему стояти або ставити у холодильник, це вплине на подальший результат.

Що потрібно для крему з вершків та маскарпоне:

400 мілілітрів охолоджених жирних вершків (30% або 36%);

200 грамів маскарпоне;

50 грамів цукрової пудри.

Готувати крем дуже просто: всі інгредієнти кладемо у миску та збиваємо міксером на вищій швидкості, поки крем не стане густим.

Важливо! Вершки не можна збивати надто довго, але якщо неприємність вже сталася, не варто засмучуватися. Просто потрібно додати до крему свіжих холодних вершків, перемішати та знову збити міксером.

Якщо немає маскарпоне: який інгредієнт додати

Без маскарпоне збиті вершки можуть не отримати потрібну консистенцію. Якщо ви не хочете витрачати кошти на цей інгредієнт, допоможе звичайний желатин. Чайну ложку желатину потрібно розчинити у 40 мілілітрах гарячої води та дати охолонути. Ця кількість желатину розрахована на 250 мілілітрів збитих вершків. Якщо ви використовуєте іншу кількість вершків – регулювати кількість желатину потрібно відповідно до цих пропорцій.