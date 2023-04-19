Хорошо взбить сливки из маскарпоне – это настоящее искусство, которое сделает десерт непревзойденным. Овладеть им легко, для этого нужно знать несколько простых уловок.
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Как правильно взбивать сливки с маскарпоне
Первое, что нужно знать – крем из сливок и маскарпоне следует использовать сразу после приготовления. Не нужно давать крему стоять или ставить в холодильник, это повлияет на дальнейший результат.
Что нужно для крема из сливок и маскарпоне:
- 400 миллилитров охлажденных жирных сливок (30% или 36%);
- 200 грамм маскарпоне;
- 50 грамм сахарной пудры.
Готовить крем очень просто: все ингредиенты кладем в миску и взбиваем миксером на более высокой скорости, пока крем не станет густым.
Если нет маскарпоне: какой ингредиент добавить
Без маскарпоне взбитые сливки могут не получить подходящую консистенцию. Если вы не хотите тратить деньги на этот ингредиент, поможет обычный желатин. Чайную ложку желатина нужно растворить в 40 миллилитрах горячей воды и дать остыть. Это количество желатина рассчитано на 250 миллилитров взбитых сливок. Если вы используете другое количество сливок – регулировать количество желатина нужно в соответствии с этими пропорциями.