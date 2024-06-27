Не только в кастрюле или духовке: быстрый способ стерилизации банок

Стерилизация – замечательный способ, благодаря которому можно пробовать зимой любимое варенье или другую закрутку. Она происходит при температуре не ниже 75 – 100 градусов, что позволяет сохранить пищевую ценность консервированного продукта.

Высокая температура уничтожает бактерии и грибки, однако не лишает овощи или фрукты характерного вкуса и запаха. Традиционно стерилизацию проводят путем кипячения банок в воде, однако есть и другие методы.

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Стерилизация консервов в воде

Поместите банки в большую кастрюлю так, чтобы они не касались друг друга и боковых стенок кастрюли. На дно сосуда положите кухонную ткань или плотный кусок марли. Вода должна почти полностью покрывать банки. Сосуд с банками нагрейте по времени и температуре, указанным в рецептуре консервации.

Все, что нужно знать о пастеризации / Фото unsplash

Охладите банки, поставив их на ткань или доску, или постепенно слив горячую воду из сосуда, в котором они стерилизовались, и осторожно долив холодную воду вдоль боковых стенок сосуда. После полного остывания банок снимите пружины с крышек и проверьте герметичность закрытия банок.

Стерилизация банок в духовке

Разлейте консервацию по банкам. Поставьте банки на противень так, чтобы они не касались друг друга. Поместите их в холодную духовку. Установите температуру 130 градусов. Стерилизация должна длиться 30 – 40 минут, в течение которых духовка и содержимое банки будут нагреваться. Затем выключите духовку, откройте ее и оставьте консервацию в духовке еще на 30 минут для остывания. По истечении этого времени выньте еще горячие банки и поставьте их на ткань на стол, чтобы полностью остыли.

Стерилизация в посудомоечной машине

Таким способом можно стерилизовать все подкисленные уксусом продукты. Например, маринованные огурцы, тыква, сливы, груши и даже грибы. Установите цикл мытья в посудомоечной машине по крайней мере на 75 градусов или выше. Поставьте банки крышками вниз. Очень важно – не добавляйте никаких моющих средств!

Включите посудомоечную машину и дождитесь завершения выбранной программы. Оставьте банки остывать в посудомоечной машине., Когда варенье остынет, достаньте его крышками вверх.

Из-за относительно низкой температуры стерилизации этот способ не рекомендуется использовать для консервирования бобов и гороха. Стерилизация в посудомоечной машине – метод, который идеально подходит для варенья. Также этим способом можно хранить квашеную капусту или маринованные огурцы.

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