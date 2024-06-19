Эта наливка прекрасно подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу семьи. Простая в приготовлении, она станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.

К теме Старинный напиток, окутанный стихами: как приготовить розовое вино

Наливка из вишен

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Как приготовить наливку из вишниНевероятный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Вишню переберите и тщательно помойте. От косточек очищать не нужно.
  2. Добавьте к вишне листья.
  3. Всыпьте сахар.
  4. Залейте все водой.
  5. Также добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты для цвета. Все перемешайте.
  6. Поместите кастрюлю на плиту вариться на маленьком огне. Варить нужно 30 минут с момента закипания.
  7. Через 30 минут выключите плиту.
  8. Накройте концентрат крышкой. Оставьте в прохладном месте до остывания.
  9. Перелейте жидкость через сито.
  10. К напитку добавьте водку.
  11. Перемешайте и перелейте в стеклянную посуду.
  12. Наливку можно делать из любых ягод.