Эта наливка прекрасно подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу семьи. Простая в приготовлении, она станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.

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Наливка из вишен

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Невероятный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 литр вишен;

– 33 штуки листьев вишни;

– 120 – 150 граммов сахара;

– 1 литр воды;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

– 300 миллилитров водки.

Приготовление:

Вишню переберите и тщательно помойте. От косточек очищать не нужно. Добавьте к вишне листья. Всыпьте сахар. Залейте все водой. Также добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты для цвета. Все перемешайте. Поместите кастрюлю на плиту вариться на маленьком огне. Варить нужно 30 минут с момента закипания. Через 30 минут выключите плиту. Накройте концентрат крышкой. Оставьте в прохладном месте до остывания. Перелейте жидкость через сито. К напитку добавьте водку. Перемешайте и перелейте в стеклянную посуду. Наливку можно делать из любых ягод.

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