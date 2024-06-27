Висока температура знищує бактерії та грибки, проте не позбавляє овочі чи фрукти характерного смаку і запаху. Традиційно стерилізацію проводять шляхом кип'ятіння банок у воді, проте є також інші методи.

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Стерилізація консервів у воді

Помістіть банки у велику каструлю так, щоб вони не торкалися один одного і бічних стінок каструлі. На дно посудини покладіть кухонну тканину або щільний шматок марлі. Вода повинна майже повністю покривати банки. Посудину з банками нагрійте за часом і температурою, зазначеними в рецептурі консервації.

Все, що потрібно знати про пастеризацію / Фото unsplash

Охолодіть банки, поставивши їх на тканину чи дошку, або поступово зливши гарячу воду з посудини, в якій вони стерилізувалися, і обережно доливши холодну воду вздовж бічних стінок посудини. Після повного охолодження банок зніміть пружини з кришок і перевірте герметичність закриття банок.

Стерилізація банок в духовці

Розлийте консервацію по банках. Поставте банки на деко так, щоб вони не торкалися одна одної. Помістіть їх в холодну духовку. Встановіть температуру 130 градусів. Стерилізація повинна тривати 30 – 40 хвилин, протягом яких духовка і вміст банки будуть нагріватися. Потім вимкніть духовку, відкрийте її та залиште консервацію в духовці ще на 30 хвилин для охолодження. Після закінчення цього часу вийміть ще гарячі банки та поставте їх на тканину на стіл, щоб повністю охолонули.

Стерилізація у посудомийній машині

Таким способом можна стерилізувати всі підкислені оцтом продукти. Наприклад, мариновані огірки, гарбуз, сливи, груші та навіть гриби. Встановіть цикл миття в посудомийній машині принаймні на 75 градусів або вище. Поставте банки кришками вниз. Дуже важливо – не додавайте жодних миючих засобів!

Увімкніть посудомийну машину і дочекайтеся завершення обраної програми. Залишіть банки остигати у посудомийній машині.Коли варення охолоне, дістаньте його кришками догори.

Через відносно низьку температуру стерилізації цей спосіб не рекомендується використовувати для консервування бобів і гороху. Стерилізація в посудомийній машині – метод, який ідеально підходить для варення. Також цим способом можна зберігати квашену капусту або мариновані огірки.

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