Почему нельзя мешать рис при варке: 4 ошибки, которые часто допускают

Рис является одним из самых популярных гарниров, используемых в разных кухнях мира. От способа приготовления напрямую зависит вкус блюда.

Как сварить рис, чтобы он не был комковатым и липким? Стоит знать всего несколько секретов, и жаловаться на результат вы больше никогда не будете.

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Неправильные пропорции воды и риса

Правильные пропорции – залог идеально сваренного риса. Зерна должны быть целыми, не рассыпаться и не слипаться. Для этого обычно используется пропорция 2:1 – две части воды на одну часть риса.

Отличный гарнир / Фото unsplash

Забыли промыть рис

Рис, как бобовые, перед варкой следует тщательно промыть. Таким образом мы избавляемся не только от пыли, но и от избытка крахмала, отвечающего за клейкость риса. Промытый рис не слипнется и не пригорит – после варки он останется рыхлым и жестким.

Помешивание при варке

Избыток крахмала, который выделяется при перемешивании, превратит рис в липкое месиво. Кроме того, каждое дополнительное движение ложки будет портить рисовые зерна.

Подавать рис сразу после приготовления

После варки следует оставить рис накрытым – желательно в теплой духовке. Водяной пар, который накапливается под крышкой, делает рисовые зерна рыхлыми. Достаточно всего 5 минут, а затем можно взять две вилки и аккуратно разрыхлить рис в кастрюле.

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