Как сварить рис, чтобы он не был комковатым и липким? Стоит знать всего несколько секретов, и жаловаться на результат вы больше никогда не будете.
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Неправильные пропорции воды и риса
Правильные пропорции – залог идеально сваренного риса. Зерна должны быть целыми, не рассыпаться и не слипаться. Для этого обычно используется пропорция 2:1 – две части воды на одну часть риса.
Отличный гарнир / Фото unsplash
Забыли промыть рис
Рис, как бобовые, перед варкой следует тщательно промыть. Таким образом мы избавляемся не только от пыли, но и от избытка крахмала, отвечающего за клейкость риса. Промытый рис не слипнется и не пригорит – после варки он останется рыхлым и жестким.
Помешивание при варке
Избыток крахмала, который выделяется при перемешивании, превратит рис в липкое месиво. Кроме того, каждое дополнительное движение ложки будет портить рисовые зерна.
Подавать рис сразу после приготовления
После варки следует оставить рис накрытым – желательно в теплой духовке. Водяной пар, который накапливается под крышкой, делает рисовые зерна рыхлыми. Достаточно всего 5 минут, а затем можно взять две вилки и аккуратно разрыхлить рис в кастрюле.