Як зварити рис, щоб він не був грудкуватим і липким? Варто знати лише кілька секретів, і скаржитися на результат ви більше ніколи не будете.

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Неправильні пропорції води та рису

Правильні пропорції – запорука ідеально звареного рису. Зерна повинні бути цілими, не розсипатися і не злипатися. Для цього зазвичай використовується пропорція 2:1 – дві частини води на одну частину рису.

Чудовий гарнір / Фото unsplash

Забули промити рис

Рис, як бобові, перед варінням слід ретельно промити. Таким чином ми позбавляємося не тільки від пилу, а й від надлишку крохмалю, який відповідає за клейкість рису. Промитий рис не злипнеться і не пригорить – після варіння він залишиться пухким і твердим.

Помішування під час варіння

Надлишок крохмалю, що виділяється під час перемішування, перетворить рис на липке місиво. Крім того, кожен додатковий рух ложки буде псувати рисові зерна.

Подавати рис відразу після приготування

Після варіння варто залишити рис накритим – бажано в теплій духовці. Водяна пара, яка накопичується під кришкою, робить рисові зерна пухкими. Досить всього 5 хвилин, а потім можна взяти дві виделки і акуратно розпушити рис в каструлі.

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