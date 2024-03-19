Яйца, сваренные вкрутую, являются обязательной частью многих блюд, но почистить их иногда бывает проблематично. Однако причин для волнения нет. Есть несколько проверенных хитростей, которые сделают эту задачу намного легче.

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Как почистить сваренные вкрутую яйца

Яйца, сваренные вкрутую, являются чрезвычайно универсальным ингредиентом, который можно использовать как основу для многих рецептов. Почистить их может быть сложно, особенно, если они свежие.

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Просто поместите вареное яйцо в стакан и залейте его холодной водой. Затем несколько секунд энергично встряхните стакан, накрыв верх рукой. После такой процедуры скорлупа должна отойти от яйца без проблем, практически целым куском.

Этот трюк основан на разнице температур. Холодная вода заставляет скорлупу сжиматься, а яичный белок расширяться. Это делает оболочку мягче и гибче, что облегчает ее удаление.

Универсальный ингредиент / Фото unsplash

Хитрости для чистки яиц

Кроме описанного выше трюка, существует несколько других способов облегчить очистку вареных яиц. Слегка постучите по яйцу ложкой, а затем просуньте ее под скорлупу. Необходимо провести ложкой по яйцу. Так можно удалить почти всю скорлупу за один раз.

Еще один замечательный способ – в кипящую воду добавьте столовую ложку уксуса. Он размягчит скорлупу, что облегчит ее удаление из яйца. Или после варки покатайте яйцо руками по ровной поверхности, чтобы скорлупа раскололась. После этого скорлупа будет хорошо измельчена и должна легко отделяться от яичного белка.

Проще всего почистить не очень свежие яйца. Чем старше яйцо, тем мягче и гибче скорлупа. Однако, если мы хотим использовать свежие яйца, хорошо вынуть их из холодильника перед приготовлением и оставить на несколько часов при комнатной температуре.

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