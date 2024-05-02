Начните с того, что выньте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Выберите правильную кастрюлю – если вы варите больше одного яйца, они должны "прижиматься" друг к другу, образуя один слой.

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Перед тем как положить яйцо в кастрюлю, убедитесь, что оно целое и не имеет поврежденной скорлупы. Вот три проверенные подсказки, которые помогут вам варить яйца, чтобы они оставались целыми и идеальными.

Постепенное прогревание

Один из ключевых моментов, чтобы избежать трещин на яйцах – правильное и постепенное прогревание. Начинайте с холодной воды, чтобы температура яиц и воды росла одновременно. Это снижает риск резкого температурного стресса для тонкой оболочки яйца. Поместите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала яйца и только потом включайте огонь.

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Добавление уксуса или соли

Добавление небольшого количества уксуса или соли в воду может стать вашим секретным ингредиентом. Уксус или соль помогает "запечатать" маленькие трещины в оболочке яйца, если они все же появляются. Таким образом, белок не вытекает, и яйцо остается целым. Добавьте примерно одну столовую ложку уксуса или половину столовой ложки соли на литр воды.

Правильное охлаждение

Не менее важно правильно охладить яйца. Это останавливает процесс варки и помогает сохранить идеальный внешний вид оболочки. Как только яйца будут готовы, немедленно выньте их из горячей воды и поместите в миску с ледяной водой. Оставьте их охлаждаться по крайней мере на десять минут. Это не только предотвращает трещины, но и облегчает процесс чистки яиц.

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Для окрашивания десяти яиц подготовьте 70 граммов чая каркаде на 1 литр воды. Воду с чаем каркаде доведите до кипения, затем аккуратно положите яйца и варите их 10 минут на слабом огне, накрыв крышкой. Вынув яйца из воды, вы увидите, что они красного цвета, однако цвет скорлупы изменится на синий после их остывания.

Для получения яиц в красных и коричневых тонах используйте шелуху лука. Отделите шелуху от десяти луковиц (чем больше шелухи, тем интенсивнее цвет получится), хорошо промойте и положите в кастрюлю. Залейте шелуху водой, добавьте немного соли для предотвращения трещин на яйцах.

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