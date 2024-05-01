Этот рецепт позволит вам создать настоящую копченую колбасу с ароматными специями и непревзойденным вкусом, который вряд ли можно найти в магазинных вариантах. Процесс копчения требует времени и терпения, но результат, без сомнения, стоит усилий.

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Домашняя копченая колбаса

  • Время: 4 – 5 часов
  • Порций: 8

Копченая колбасаНевероятный аромат и непревзойденный вкус / Фото pexels

  1. Заморозьте свинину и говядину перед измельчением, чтобы они были полузамороженными. Это упрощает процесс перемалывания и помогает сохранить текстуру мяса.
  2. Используя мясорубку, перемелите свинину и говядину. Рекомендуется использовать среднюю насадку.
  3. В миске смешайте перемолотое мясо с солью, перцем, чесноком и копченой паприкой. Добавьте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  4. Наполните натуральные кишки мясной смесью, используя специальную насадку для колбас на мясорубке или колбасницу. Будьте осторожны, чтобы не переполнить кишки.
  5. Дайте наполненным колбасам отдохнуть в холодильнике в течение ночи.
  6. Коптите колбасу при температуре 70°C в течение 3 – 4 часов или до достижения внутренней температуры 68°C. Копчение придаст колбасе золотистый цвет и насыщенный вкус.
  7. После копчения позвольте колбасе остыть при комнатной температуре перед хранением в холодильнике.