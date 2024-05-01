Этот рецепт позволит вам создать настоящую копченую колбасу с ароматными специями и непревзойденным вкусом, который вряд ли можно найти в магазинных вариантах. Процесс копчения требует времени и терпения, но результат, без сомнения, стоит усилий.

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Домашняя копченая колбаса

Время : 4 – 5 часов

: 4 – 5 часов Порций: 8

Невероятный аромат и непревзойденный вкус / Фото pexels

Ингредиенты:

– 2 килограмма свинины;

– 1 килограмм говядины;

– 20 грамм соли на килограмм мяса;

– 5 грамм молотого черного перца;

– 2 грамма мелко измельченного чеснока;

– 5 грамм копченой паприки;

– 100 миллилитров холодной воды;

– кишка.



Приготовление:

Заморозьте свинину и говядину перед измельчением, чтобы они были полузамороженными. Это упрощает процесс перемалывания и помогает сохранить текстуру мяса. Используя мясорубку, перемелите свинину и говядину. Рекомендуется использовать среднюю насадку. В миске смешайте перемолотое мясо с солью, перцем, чесноком и копченой паприкой. Добавьте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Наполните натуральные кишки мясной смесью, используя специальную насадку для колбас на мясорубке или колбасницу. Будьте осторожны, чтобы не переполнить кишки. Дайте наполненным колбасам отдохнуть в холодильнике в течение ночи. Коптите колбасу при температуре 70°C в течение 3 – 4 часов или до достижения внутренней температуры 68°C. Копчение придаст колбасе золотистый цвет и насыщенный вкус. После копчения позвольте колбасе остыть при комнатной температуре перед хранением в холодильнике.

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