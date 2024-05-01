Этот рецепт позволит вам создать настоящую копченую колбасу с ароматными специями и непревзойденным вкусом, который вряд ли можно найти в магазинных вариантах. Процесс копчения требует времени и терпения, но результат, без сомнения, стоит усилий.
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Домашняя копченая колбаса
- Время: 4 – 5 часов
- Порций: 8
Невероятный аромат и непревзойденный вкус / Фото pexels
- Заморозьте свинину и говядину перед измельчением, чтобы они были полузамороженными. Это упрощает процесс перемалывания и помогает сохранить текстуру мяса.
- Используя мясорубку, перемелите свинину и говядину. Рекомендуется использовать среднюю насадку.
- В миске смешайте перемолотое мясо с солью, перцем, чесноком и копченой паприкой. Добавьте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Наполните натуральные кишки мясной смесью, используя специальную насадку для колбас на мясорубке или колбасницу. Будьте осторожны, чтобы не переполнить кишки.
- Дайте наполненным колбасам отдохнуть в холодильнике в течение ночи.
- Коптите колбасу при температуре 70°C в течение 3 – 4 часов или до достижения внутренней температуры 68°C. Копчение придаст колбасе золотистый цвет и насыщенный вкус.
- После копчения позвольте колбасе остыть при комнатной температуре перед хранением в холодильнике.