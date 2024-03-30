Что добавить в воду: как сварить яйца, чтобы легко лупились

Сваренные вкрутую яйца – основа многих вкусных блюд, особенно на Пасху. Они обогащают вкус салатов, прекрасно сочетаются с майонезом, а также обязательно должны быть в пасхальной корзине.

Яйца, сваренные на “круто”, относительно трудно очистить. Однако не стоит расстраиваться: есть несколько секретов, которые облегчат эту задачу.

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Как легко почистить сваренные вкрутую яйца

Есть несколько хитрых способов почистить упрямые яйца, сваренные вкрутую. Один из них – добавить пищевую соду в воду, в которой варим яйца. На кастрюлю среднего размера достаточно половины чайной ложки.

После варки яйца залейте холодной водой и слегка постучите ими о стенки кастрюли, пока скорлупа не треснет. "Разбитые" яйца оставить на некоторое время в холодной воде. Тогда почистить скорлупу совсем не составит труда.

Особый ингредиент на праздники / Фото unsplash

Некоторые люди добавляют чайную ложку соли в воду, в которой варят яйца, которая действует, так же как пищевая сода, и облегчает очистку.

Где хранить вареные яйца

После варки яйца следует охладить в холодной воде или льду. Затем их можно хранить в холодильнике. Размещайте их в контейнере или пластиковой упаковке, чтобы избежать неприятного запаха в холодильнике.

Если вы не собираетесь использовать вареные яйца сразу, оставьте их в оболочке. Она защищает внутреннее содержимое от потенциального загрязнения и сохраняет свежесть яиц.

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