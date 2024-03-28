Одни из самых распространенных традиций включают освящение кулича и яиц, которые символизируют возрождение и новую жизнь. Есть простой и быстрый способ приготовления культового блюда, который оценят даже опытные хозяйки.

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Пасха

Время: 2,5 часа

2,5 часа Порций: 2

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 600 грамм муки;

– 200 грамм сахара;

– 6 штук яиц (желтки);

– 300 грамм молока;

– 180 грамм сливочного масла;

– 25 грамм свежих дрожжей;

– 150 грамм изюма;

– ванилин по вкусу;

– щепотка соли.

Приготовление:

Изюм промойте под проточной водой и залейте кипятком на десять минут. Впоследствии обсушите его (лучше всего на бумажном полотенце) добавьте немного муки и перемешайте. Молоко разогрейте, чтобы оно было едва теплым. Добавьте к нему одну столовую ложку сахара, дрожжи и растворите. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху должна появиться пенная шапочка. Взбейте желтки и добавьте к ним сахар, ванилин, соль и смешайте все блендером до белого цвета. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте еще три минуты. К этой массе влейте молоко с дрожжами и перемешайте. Муку просейте и постепенно всыпайте в тесто. Взбейте блендером, когда тесто будет трудно проворачивать венчиком, блендер уберите и вымесите лопаткой. Тесто выложите в миску, закройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплое место, оно должно увеличиться вдвое. Когда тесто поднимется в объеме, добавьте изюм и вмешайте его в тесто. Руки смажьте растительным маслом. Готовое тесто разложите по формочкам (где-то на 1/3). Накройте и оставьте подниматься, пока оно не займет почти весь объем формы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич 40 – 50 минут. Готовность кулича проверяйте деревянной шпажкой. Когда куличи остынут, смажьте их глазурью.

Что подать на десерт: рецепт вкусного торта.