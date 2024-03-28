Одни из самых распространенных традиций включают освящение кулича и яиц, которые символизируют возрождение и новую жизнь. Есть простой и быстрый способ приготовления культового блюда, который оценят даже опытные хозяйки.

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Пасха

  • Время: 2,5 часа
  • Порций: 2

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Изюм промойте под проточной водой и залейте кипятком на десять минут.
  2. Впоследствии обсушите его (лучше всего на бумажном полотенце) добавьте немного муки и перемешайте.
  3. Молоко разогрейте, чтобы оно было едва теплым.
  4. Добавьте к нему одну столовую ложку сахара, дрожжи и растворите.
  5. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху должна появиться пенная шапочка.
  6. Взбейте желтки и добавьте к ним сахар, ванилин, соль и смешайте все блендером до белого цвета. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте еще три минуты.
  7. К этой массе влейте молоко с дрожжами и перемешайте.
  8. Муку просейте и постепенно всыпайте в тесто.
  9. Взбейте блендером, когда тесто будет трудно проворачивать венчиком, блендер уберите и вымесите лопаткой.
  10. Тесто выложите в миску, закройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплое место, оно должно увеличиться вдвое.
  11. Когда тесто поднимется в объеме, добавьте изюм и вмешайте его в тесто.
  12. Руки смажьте растительным маслом.
  13. Готовое тесто разложите по формочкам (где-то на 1/3). Накройте и оставьте подниматься, пока оно не займет почти весь объем формы.
  14. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  15. Выпекайте кулич 40 – 50 минут.
  16. Готовность кулича проверяйте деревянной шпажкой.
  17. Когда куличи остынут, смажьте их глазурью.