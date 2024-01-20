В холодную или кипяток: в какую воду бросать варить яйца
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Варка яиц – это привычный процесс, позволяющий получить вкусный ингредиент для завтрака или использования в других блюдах. Однако часто возникает вопрос: в какую воду лучше бросать яйца – в холодную или в кипяток?
Яйцо с солью и добавками – самые простые ингредиенты могут стать лучшей идеей завтрака. Однако приготовление яиц требует точности, поскольку очень легко упустить идеальный момент.
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Как сварить идеальное яйцо
Самое главное – соблюдать время приготовления. Кроме того, следует учитывать, что в холодной или горячей воде вы варите яйца. Оба способа правильные, хотя время приготовления будет разным.Время варки зависит от размера яиц:
S – 3,5 минуты, если вкрутую, то 8 – 10 минут;
М – 4,5 минуты, вкрутую 10 – 12 минут;
L – 5,5 минуты, если требуется жесткий желток, то 12 – 15 минут.
Особенность варки яиц в холодной воде
Когда вы бросаете яйцо в холодную воду и начинаете нагревать, давление воды на корочке постепенно уменьшается. Это позволяет избежать треска корочки. Варка в холодной воде может быть удобнее, поскольку вам не нужно ждать, пока вода закипит.
Варенье в кипятке
Кипяток позволяет быстрее приготовить яйца, поскольку вода уже имеет высокую температуру. Если вам нужно быстро и аккуратно очистить яйцо, после кипятка оболочка может легче отделяться от белка.Следует узнать: в какой воде следует варить бульон.