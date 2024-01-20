Яйце з сіллю та додатками – найпростіші інгредієнти можуть стати найкращою ідеєю для сніданку. Однак приготування яєць вимагає точності, оскільки дуже легко пропустити ідеальний момент.
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Як зварити ідеальне яйце
Найголовніше – дотримуватися часу приготування. Крім того, слід враховувати, в холодній чи гарячій воді ви варите яйця. Обидва способи правильні, хоча час приготування буде різним.
Особливий інгредієнт / Фото unsplash
Особливість варіння яєць у холодній воді
Коли ви кидаєте яйце в холодну воду і починаєте нагрівати, тиск води на скоринці зменшується поступово. Це дозволяє уникнути тріскання скоринки. Варіння в холодній воді може бути зручніше, оскільки вам не потрібно чекати, доки вода закипить.
Варіння в кип'ятку
Кип'яток дозволяє швидше приготувати яйця, оскільки вода вже має високу температуру. Якщо вам потрібно швидко та акуратно очистити яйце, то після кип'ятку оболонка може легше відділятися від білка.