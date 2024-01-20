Яйце з сіллю та додатками – найпростіші інгредієнти можуть стати найкращою ідеєю для сніданку. Однак приготування яєць вимагає точності, оскільки дуже легко пропустити ідеальний момент.

До теми Виявляється, не сіль: що потрібно додати до води, аби яйця легко чистилися

Як зварити ідеальне яйце

Найголовніше – дотримуватися часу приготування. Крім того, слід враховувати, в холодній чи гарячій воді ви варите яйця. Обидва способи правильні, хоча час приготування буде різним.

Час варіння залежить від розміру яєць:

S – 3,5 хвилини, якщо на круто, то 8 – 10 хвилин;

М – 4,5 хвилини, на круто 10 – 12 хвилин;

L – 5,5 хвилини, якщо потрібен твердий жовток, то 12 – 15 хвилин.

Особливий інгредієнт / Фото unsplash

Особливість варіння яєць у холодній воді

Коли ви кидаєте яйце в холодну воду і починаєте нагрівати, тиск води на скоринці зменшується поступово. Це дозволяє уникнути тріскання скоринки. Варіння в холодній воді може бути зручніше, оскільки вам не потрібно чекати, доки вода закипить.

Варіння в кип'ятку

Кип'яток дозволяє швидше приготувати яйця, оскільки вода вже має високу температуру. Якщо вам потрібно швидко та акуратно очистити яйце, то після кип'ятку оболонка може легше відділятися від білка.

Варто дізнатися: в якій воді слід варити бульйон.