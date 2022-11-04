Почему яйца трескаются при варке? Виновником здесь является большая разница температуры. Для того чтобы избежать такой проблемы, достаньте яйца из холодильника заранее и подождите, пока они немного прогреются. Однако, если вы хотите быть абсолютно уверены в успехе, то есть одна уловка, которой вам стоит воспользоваться.

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Трюк с иголкой

Все что понадобится – это яйцо комнатной температуры и игла или булавка. Острым кончиком осторожно проколите округлую часть яйца. Прокол должен быть небольшим и не слишком глубоким. Не бойтесь, содержимое яйца не выльется в воду. В этом месте под скорлупой находится воздушный пузырь, пробивание которого лишь снизит внутреннее давление и защитит яйцо от разрыва.

Советы для варки яиц / Фото unsplash

Другие способы варки

Если вы варите яйца на "круто", вы можете сохранить их, положив их в холодную воду и нагреть, когда они уже в посуде.

Еще один популярный способ уберечь яйца от трещин во время варки – добавить в воду столовую ложку лимонного сока или уксуса. Их задача – размягчить яичную скорлупу и таким образом сделать ее более прочной и устойчивой к повреждениям.