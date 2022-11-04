Чому яйця тріскаються при варінні? Винуватцем тут є велика різниця температури. Для того, щоб уникнути такої халепи, дістаньте яйця з холодильника заздалегідь і почекайте, поки вони трішки прогріються. Однак, якщо ви хочете бути абсолютно впевнені в успіху, то є одна хитрість, якою вам варто скористатися.

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Трюк з голкою

Все що знадобиться – це яйце кімнатної температури і голка або шпилька. Гострим кінчиком обережно проколіть округлу частину яйця. Прокол повинен бути невеликим і не дуже глибоким. Не бійтеся, вміст яйця не виллється у воду. У цьому місці під шкаралупою є повітряний міхур, пробивання якого лише знизить внутрішній тиск і захистить яйце від розриву.

Поради для варіння яєць / Фото unsplash

Інші способи варіння

Якщо ви варите яйця на "круто", ви можете зберегти їх, поклавши їх у холодну воду та нагрівати, коли вони вже у посуді.

Ще один популярний спосіб уберегти яйця від тріщин під час варіння — додати у воду столову ложку лимонного соку або оцту. Їхнє завдання — розм’якшити яєчну шкаралупу і таким чином зробити її більш міцною та стійкою до пошкоджень.