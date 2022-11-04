Когда продукты по весу золота: как сварить яйца без трещин

Оказывается, сварить яйца без трещин – еще тот трюк. Для его воплощения нужно знать только один обычный секрет.

Почему яйца трескаются при варке? Виновником здесь является большая разница температуры. Для того чтобы избежать такой проблемы, достаньте яйца из холодильника заранее и подождите, пока они немного прогреются. Однако, если вы хотите быть абсолютно уверены в успехе, то есть одна уловка, которой вам стоит воспользоваться.

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Трюк с иголкой

Все что понадобится – это яйцо комнатной температуры и игла или булавка. Острым кончиком осторожно проколите округлую часть яйца. Прокол должен быть небольшим и не слишком глубоким. Не бойтесь, содержимое яйца не выльется в воду. В этом месте под скорлупой находится воздушный пузырь, пробивание которого лишь снизит внутреннее давление и защитит яйцо от разрыва.

Советы для варки яиц / Фото unsplash

Другие способы варки

Если вы варите яйца на "круто", вы можете сохранить их, положив их в холодную воду и нагреть, когда они уже в посуде.

Еще один популярный способ уберечь яйца от трещин во время варки – добавить в воду столовую ложку лимонного сока или уксуса. Их задача – размягчить яичную скорлупу и таким образом сделать ее более прочной и устойчивой к повреждениям.