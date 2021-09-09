Лучшие сорта помидоров для вяления – "слива" и "чумак". Они с мясистыми стенками, и в них мало семян. Мы подготовили для вас 2 способа вяления помидоров:

быстрый – в духовке ;

; природный – на солнце.

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Выбирайте тот вариант, который вам удобнее, и готовьте вкусную закуску из помидоров на зиму вместе с нами!

Вяленые помидоры: 2 способа

Время: от 5 часов до 2 – 3 суток.

от 5 часов до 2 – 3 суток. Порции: 3 – 4



Вяленые помидоры / Фото Смачно

Ингредиенты:

– 1 кг помидоров;

– 15 г свежего базилика;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 ч. л. сухих итальянских трав;

– 2 ч. л. сахара,

– 1 ч. л. соли;

– оливковое масло – по вашему вкусу.

Приготовление:

Для бланширования помидоров сделайте надрез ножом и залейте их кипятком. Оставьте помидоры в кипятке на 1 минуту, дальше выньте их и поместите в ледяную воду.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Важно! Кожицу с помидоров не нужно снимать, но без нее они выходят мягче. Поэтому этот процесс на ваше усмотрение.

Снимите кожицу с помидоров с помощью острого ножа.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Разрежьте помидоры на четыре части и удалите семена.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Совет. Не выбрасывайте семена из помидоров. Поместите их в зип-пакет и заморозьте на зиму. Добавляйте их, вместо томатного сока в соусы или борщ.

Зубчики чеснока натрите на мелкой терке и смешайте со смесью итальянских трав. Добавьте соль и сахар и перемешайте. Влейте немного оливкового масла и снова перемешайте.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

В приготовленный маринад добавьте помидоры и тщательно перемешайте руками. Первый вариант. Выложите помидоры на противень с дырочками или на силиконовый коврик и отправьте сушиться в духовку при 120 градусах. Процесс займет 4 – 5 часов. Второй вариант. Также можно сушить их на солнце. В этом варианте накройте их марлей, чтобы она впитывала лишнюю влагу. Через сутки переверните помидоры на другую сторону, оставьте еще на сутки.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Готовые вяленые помидоры нужно сложить в маленькие баночки, переложив свежими листиками базилика, мелко нарезанным чесноком.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Залейте помидоры оливковым маслом – оно должно полностью их покрывать.



Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

Закройте банку крышкой и храните в холодильнике. Вяленые помидоры готовы.

Приятного аппетита!