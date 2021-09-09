Лучшие сорта помидоров для вяления – "слива" и "чумак". Они с мясистыми стенками, и в них мало семян. Мы подготовили для вас 2 способа вяления помидоров:

  • быстрый – в духовке;
  • природный – на солнце.

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Выбирайте тот вариант, который вам удобнее, и готовьте вкусную закуску из помидоров на зиму вместе с нами!

Вяленые помидоры: 2 способа

  • Время: от 5 часов до 2 – 3 суток.
  • Порции: 3 – 4


Вяленые помидоры / Фото Смачно

Приготовление:

  1. Для бланширования помидоров сделайте надрез ножом и залейте их кипятком. Оставьте помидоры в кипятке на 1 минуту, дальше выньте их и поместите в ледяную воду.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Снимите кожицу с помидоров с помощью острого ножа.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Разрежьте помидоры на четыре части и удалите семена.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Зубчики чеснока натрите на мелкой терке и смешайте со смесью итальянских трав. Добавьте соль и сахар и перемешайте.

  2. Влейте немного оливкового масла и снова перемешайте.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. В приготовленный маринад добавьте помидоры и тщательно перемешайте руками.

  2. Первый вариант. Выложите помидоры на противень с дырочками или на силиконовый коврик и отправьте сушиться в духовку при 120 градусах. Процесс займет 4 – 5 часов.

  3. Второй вариант. Также можно сушить их на солнце. В этом варианте накройте их марлей, чтобы она впитывала лишнюю влагу. Через сутки переверните помидоры на другую сторону, оставьте еще на сутки.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Готовые вяленые помидоры нужно сложить в маленькие баночки, переложив свежими листиками базилика, мелко нарезанным чесноком.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Залейте помидоры оливковым маслом – оно должно полностью их покрывать.


Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно

  1. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике.

  2. Вяленые помидоры готовы.

Приятного аппетита!