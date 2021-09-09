Найкращий сорт помідорів для в'ялення – сливки або чумак. Вони мають м'ясисті стінки та мало насіння. Ми підготували для вас два варіанти в'ялення помідорів: швидкий – в духовці, природній – вдома на сонці. Обирайте той варіант, який вам зручніший та готуйте смачну закуску з помідорів на зиму разом з нами.

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Рецепт в'ялених помідорів

  • Час: від 5 годин до 2 – 3 діб.
  • Порції: 3 – 4


В'ялені помідори / Фото Смачно

Приготування:

  1. Для бланшування помідорів зробіть надріз ножем та залийте їх окропом. Залишіть помідори в окропі на 1 хвилину, далі вийміть їх та помістіть в крижану воду.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Зніміть шкірку з помідорів за допомогою гострого ножа.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Розріжте помідори на чотири частини та видаліть насіння.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Зубчики часнику натріть на дрібній тертці та змішайте з сумішшю італійських трав. Додайте сіль та цукор і перемішайте.
  1. Влийте трішки оливкової олії і знову перемішайте.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. У приготований маринад додайте помідори та ретельно вимішайте руками.
  1. Перший варіант. Викладіть помідори на деко з дірочками або на силіконовий коврик та відправте сушитися в духовку при 120 градусах. Процес займе 4 – 5 годин.
  1. Другий варіант. Також можна сушити їх на сонці. В цьому варіанті накрийте їх марлею, щоб вона вбирала зайву вологу. Через добу переверніть помідори на іншу сторону, залишіть ще на добу.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Готові в'ялені помідори потрібно скласти в маленькі баночки, переклавши свіжими листочками базиліку, дрібно нарізаним часником.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Залийте помідори оливковою олією — вона має повністю їх покривати.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Закрийте банку кришкою і зберігайте в холодильнику.
  1. В'ялені помідори готові. Смачного!