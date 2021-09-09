Найкращий сорт помідорів для в'ялення – сливки або чумак. Вони мають м'ясисті стінки та мало насіння. Ми підготували для вас два варіанти в'ялення помідорів: швидкий – в духовці, природній – вдома на сонці. Обирайте той варіант, який вам зручніший та готуйте смачну закуску з помідорів на зиму разом з нами.
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Рецепт в'ялених помідорів
- Час: від 5 годин до 2 – 3 діб.
- Порції: 3 – 4
В'ялені помідори / Фото Смачно
Приготування:
- Для бланшування помідорів зробіть надріз ножем та залийте їх окропом. Залишіть помідори в окропі на 1 хвилину, далі вийміть їх та помістіть в крижану воду.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Зніміть шкірку з помідорів за допомогою гострого ножа.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Розріжте помідори на чотири частини та видаліть насіння.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Зубчики часнику натріть на дрібній тертці та змішайте з сумішшю італійських трав. Додайте сіль та цукор і перемішайте.
- Влийте трішки оливкової олії і знову перемішайте.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- У приготований маринад додайте помідори та ретельно вимішайте руками.
- Перший варіант. Викладіть помідори на деко з дірочками або на силіконовий коврик та відправте сушитися в духовку при 120 градусах. Процес займе 4 – 5 годин.
- Другий варіант. Також можна сушити їх на сонці. В цьому варіанті накрийте їх марлею, щоб вона вбирала зайву вологу. Через добу переверніть помідори на іншу сторону, залишіть ще на добу.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Готові в'ялені помідори потрібно скласти в маленькі баночки, переклавши свіжими листочками базиліку, дрібно нарізаним часником.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Залийте помідори оливковою олією — вона має повністю їх покривати.
Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно
- Закрийте банку кришкою і зберігайте в холодильнику.
- В'ялені помідори готові. Смачного!