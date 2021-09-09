Вялим помидоры на зиму: 2 правильных способа от итальянцев
Источник:Смачно
Вяленые помидоры – яркий ингредиент брускетт и сэндвичей. Хороши они и в свежих салатах с сыром, а также в пирогах и пасте.
Лучшие сорта помидоров для вяления – "слива" и "чумак". Они с мясистыми стенками, и в них мало семян. Мы подготовили для вас 2 способа вяления помидоров:
- быстрый – в духовке;
- природный – на солнце.
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Выбирайте тот вариант, который вам удобнее, и готовьте вкусную закуску из помидоров на зиму вместе с нами!
Вяленые помидоры: 2 способа
- Время: от 5 часов до 2 – 3 суток.
- Порции: 3 – 4
Вяленые помидоры / Фото Смачно
– 1 кг помидоров;
– 15 г свежего базилика;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 ч. л. сухих итальянских трав;
– 2 ч. л. сахара,
– 1 ч. л. соли;
– оливковое масло – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Для бланширования помидоров сделайте надрез ножом и залейте их кипятком. Оставьте помидоры в кипятке на 1 минуту, дальше выньте их и поместите в ледяную воду.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
- Снимите кожицу с помидоров с помощью острого ножа.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
- Разрежьте помидоры на четыре части и удалите семена.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
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Зубчики чеснока натрите на мелкой терке и смешайте со смесью итальянских трав. Добавьте соль и сахар и перемешайте.
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Влейте немного оливкового масла и снова перемешайте.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
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В приготовленный маринад добавьте помидоры и тщательно перемешайте руками.
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Первый вариант. Выложите помидоры на противень с дырочками или на силиконовый коврик и отправьте сушиться в духовку при 120 градусах. Процесс займет 4 – 5 часов.
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Второй вариант. Также можно сушить их на солнце. В этом варианте накройте их марлей, чтобы она впитывала лишнюю влагу. Через сутки переверните помидоры на другую сторону, оставьте еще на сутки.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
- Готовые вяленые помидоры нужно сложить в маленькие баночки, переложив свежими листиками базилика, мелко нарезанным чесноком.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
- Залейте помидоры оливковым маслом – оно должно полностью их покрывать.
Приготовление вяленых помидоров / Фото Смачно
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Закройте банку крышкой и храните в холодильнике.
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Вяленые помидоры готовы.
Приятного аппетита!