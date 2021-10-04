Фасоль – это вкусный, сытный и доступный продукт, который богат витаминами группы В, фолиевой кислотой, железом и магнием. В фасоли много растительного белка, а еще это универсальный ингредиент, который можно совместить с немалой количество блюд.

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Для того, чтобы фасоль быстро сварилась, существует один простой способ.

В фасоли содержится в 2 раза больше белка, чем в пшенице / Фото unsplash

Фасоль необходимо тщательно промыть и залить водой. Когда вода закипит – выключите огонь и дайте фасоли настояться 40 минут. Это принесет результат, как будто фасоль замачивалась в воде всю ночь.

Регулярное употребление фасоли предотвращает развитие диабета / Фото unsplash

Когда пройдет 40 минут, слейте воду, наберите другую и варите фасоль еще час, пока на бобах не появятся маленькие трещинки. Это признак того, что бобы сварились.

Когда фасоль будет готова, добавьте к ней соль и поварите еще 5 минут. Важно не добавлять соль раньше, поскольку это может увеличить время приготовления блюда.

Фасоль богата железом / Фото unsplash

При покупке следует тщательно выбирать фасоль и проверять срок ее изготовления и срок годности. Чем дольше фасоль лежит, тем она больше пересыхает, поэтому на нежный вкус рассчитывать в таком случае не стоит.