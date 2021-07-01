Известный шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Евгений Грибеник рассказывает, как правильно выбрать персики.

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Персики имеют яркий цвет и аромат. Также они содержат много витаминов – В, С, К, Е, А (бета-каротин), а также минералы – магний, калий, фосфор, натрий, цинк, селен и фтор.

Существует несколько видов по форме – округлые, плоские или удлиненные. Обычно, спелые плоды персикового дерева имеют большой размер с желто-красным цветом кожуры, которая может быть гладкой или с ворсинками.

Персики/ Фото Unsplash

Для того чтобы выбрать спелые фрукты, шеф-повар Евгений Грибеник поделился несколькими советами:

аромат фруктов. Фрукты нужно понюхать. Чем сильнее аромат – тем слаще и сочнее персик;

Фрукты нужно понюхать. Чем сильнее аромат – тем слаще и сочнее персик; обращайте внимание на цвет. Внутренняя часть мякоти может быть желтой или белой с розовыми прожилками. Белые – плоды сладкие, а желтые – более ароматные. Если вокруг вьются пчелы – это признак спелых фруктов;

Внутренняя часть мякоти может быть желтой или белой с розовыми прожилками. Белые – плоды сладкие, а желтые – более ароматные. Если вокруг вьются пчелы – это признак спелых фруктов; косточки. Если косточки сморщенные или треснувшие с повреждениями, разломами, вероятно персики – обработанные были химикатами, чтобы сохранить плоды свежими во время транспортировки. Мойте фрукты особенно тщательно.

Персики употребляют свежими, а также готовят десерты, добавляют в блюда из мяса, в салаты, в напитки, лимонады, варят джем, варенье.