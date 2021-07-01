Відомий шеф-кухар та переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник розповідає, як правильно вибрати персики.

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Персики мають яскравий колір та аромат. Також вони містять багато вітамінів – В, С, К, Е, А (бета-каротин), а також мінерали – магній, калій, фосфор, натрій, цинк, селен та фтор.

Існує кілька видів за формою – округлі, пласкі або подовжені. Зазвичай, стиглі плоди персикового дерева мають великий розмір з жовто-червоним забарвленням шкірки, яка може бути гладкою або з ворсинками.

Персики/ Фото Unsplash

Для того, щоб обрати стиглі фрукти, шеф-кухар Євген Грибеник поділився кількома порадами:

аромат фруктів. Фрукти потрібно понюхати. Чим сильніше аромат – тим солодший та соковитіший персик.

Фрукти потрібно понюхати. Чим сильніше аромат тим солодший та соковитіший персик. звертайте увагу на колір. Внутрішня частина м'якоті може бути жовтою або білою з рожевими прожилками. Білі – плоди солодкі, а жовті найбільше – ароматні. Якщо довкола в'ються бджоли – це ознака стиглих фруктів.

Внутрішня частина м'якоті може бути жовтою або білою з рожевими прожилками. Білі – плоди солодкі, а жовті найбільше – ароматні. Якщо довкола в'ються бджоли – це ознака стиглих фруктів. кісточки. Якщо кісточки зморщені або тріснуті з пошкодженнями, розломами, ймовірно персики – оброблені були хімікатами, щоб зберегти плоди свіжими під час транспортування. Мийте фрукти особливо ретельно.

Персики вживають свіжими, а також готують десерти, додають до страв з м'яса, у салати, до напоїв, лимонадів, варять джем, варення.