Евгений Грибеник запомнился поклонникам своей взвешенностью, справедливостью и профессионализмом. Евгений работает в ресторане "Фабиус" в Киеве и преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

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Евгений Грибеник с 15 лет на кухне, а шеф-поваром стал уже в 24 года. После школы Ferrandi и баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа, а еще повар готовил для трех президентов Украины.

Евгений Грибеник рассказал подписчикам, что для него значит быть шеф-поваром. Кулинар выделил несколько основных пунктов: