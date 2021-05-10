Евгений Грибеник запомнился поклонникам своей взвешенностью, справедливостью и профессионализмом. Евгений работает в ресторане "Фабиус" в Киеве и преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.
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Евгений Грибеник с 15 лет на кухне, а шеф-поваром стал уже в 24 года. После школы Ferrandi и баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа, а еще повар готовил для трех президентов Украины.
Евгений Грибеник рассказал подписчикам, что для него значит быть шеф-поваром. Кулинар выделил несколько основных пунктов:
- быть настолько опрятным, что аж педантичным;
- быть терпеливым и настойчивым или даже упрямым;
- быть смелым, ответственным;
- быть непревзойденным менеджером, который разбирается в таймингах и хронометражах;
- быть незаурядным силачом, ведь выносливость и физическая подготовка – очень важны на кухне;
- способным действовать по инструкциям, но прислушиваться к собственной интуиции;
- быть мультизадачным: решать параллельно несколько совершенно разных задач;
- быть стратегом, тактиком, пунктуальным, ответственным, энергичным, активным, внимательным.