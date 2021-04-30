Предпасхальный пост длится 40 дней, и с каждым днем нашего воздержание от пищи животного происхождения, количество ферментов, которые помогают ее усваивать, уменьшается. Наша пищеварительная система привыкает работать в экономном режиме. Поэтому если по завершению поста сразу наброситься на жирные продукты – желудок, желчный пузырь, поджелудочная железа и печень за такое интенсивное разговение не отблагодарят. Особенно это опасно, если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
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Итак, в первые дни праздника отдавайте предпочтение блюдам, которые легче усваиваются:
- из диетических видов мяса (курятина, индюшатина, крольчатина)
- рыбным;
- на основе молочных и кисломолочных продуктов с минимальной жирностью;
- овощным (за исключением крахмалистых и заправленных майонезом).
Главное – не спешите вернуться к привычному питанию, ешьте маленькими порциями, ведь впереди – целая неделя с пасхальными яствами! Из поста надо выходить потихоньку – тогда от него будет одна только польза для здоровья.
Как легко выйти из поста:
- Начните праздничную трапезу с творожной пасхи, творог для которой выберите нежирный – 5%-ный.
- Если в течение всего поста вы не употребляли куриных яиц, в пасхальное воскресенье позвольте себе только одно, ведь это тяжелый продукт для пищеварения.
- Из мясных блюд выбирайте диетические колбаски или рулеты из курицы. Куриное мясо желудок переваривает относительно легко, поэтому вы хорошо будете чувствовать себя. Если не можете устоять перед ароматным шашлыком, который в последние дни поста вам просто уже мерещился, – приготовьте его из диетического куриного филе с добавлением специй.
- После каждого приема пищи обязательно прислушивайтесь к своему организму. Почувствовали после одного из продуктов тяжесть – отложите его на несколько дней.
- А вот свежей зелени, фруктов и овощей ешьте побольше: они способствуют пищеварению.
Чтобы упростить вам выбор праздничных блюд после поста, мы подготовили несколько рецептов аппетитных блюд – на любой вкус! Вам остается только выбрать, что готовить, или же приготовить всего по чуть-чуть.
Паровые котлеты
- Время приготовления: 35 минут
- Количество порций: 4 персоны
Паровые котлеты / Фото Наша Ряба
Ингредиенты:
Приготовление:
- В небольшой миске смешиваем овсяные хлопья, куриные яйца со сливками. Оставляем смесь на 5 минут, чтобы хлопья набухли.
- Добавляем к яично-овсяной смеси куриный фарш, мелко нарезанный укроп и специи по вкусу. Тщательно перемешиваем массу руками.
- Разделяем фарш на 9 – 10 частей и формируем овальные котлеты.
- Кладем котлеты в пароварку и пропариваем до готовности 10 – 15 минут.
Домашний крем-сыр
- Время приготовления: 12 – 18 часов
- Количество порций: 1 (около 320 граммов)
Домашний крем-сыр / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
Дополнительные девайсы:
Приготовление:
- Свертываем марлю вчетверо и кладем на большое сито.
- В глубокой миске смешиваем греческий йогурт, сметану, немного солим. Тщательно перемешиваем ложкой.
- Переливаем массу в марлю и осторожно завертываем края. Перелаживаем массу в сито, стоящее на глубокой тарелке, в которую будет стекать сыворотка.
- Накрываем сито с массой в марле пищевой пленкой и ставим сверху миску с водой или крупами, или любой другой пресс.
- Отправляем заготовку в холодильник на 12 – 18 часов.
- Сливаем сыворотку. Снимаем крем-сыр в марле из сита, перелаживаем на блюдо – и наслаждаемся домашним деликатесом.
Легкий салат с курицей, огурцом и йогуртом
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 4 персоны
Легкий салат с курицей, огурцом и йогуртом / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
Приготовление:
- Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде.
- Охлаждаем мясо и мелко нарезаем.
- Натираем сыр на крупной терке. Огурец нарезаем мелким кубиком.
- На дно салатницы кладем листья салата.
- В отдельной миске соединяем курятину, сыр, выжатый чеснок и огурец.
- Заправляем салат йогуртом и горчицей.
- Выстилаем блюдо салатными листьями, сверху выкладываем заправленную массу. Салат готов!
Приятного аппетита!