Предпасхальный пост длится 40 дней, и с каждым днем ​​нашего воздержание от пищи животного происхождения, количество ферментов, которые помогают ее усваивать, уменьшается. Наша пищеварительная система привыкает работать в экономном режиме. Поэтому если по завершению поста сразу наброситься на жирные продукты – желудок, желчный пузырь, поджелудочная железа и печень за такое интенсивное разговение не отблагодарят. Особенно это опасно, если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

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Итак, в первые дни праздника отдавайте предпочтение блюдам, которые легче усваиваются:

из диетических видов мяса (курятина, индюшатина, крольчатина)

рыбным;

на основе молочных и кисломолочных продуктов с минимальной жирностью;

овощным (за исключением крахмалистых и заправленных майонезом).

Главное – не спешите вернуться к привычному питанию, ешьте маленькими порциями, ведь впереди – целая неделя с пасхальными яствами! Из поста надо выходить потихоньку – тогда от него будет одна только польза для здоровья.

Как легко выйти из поста:

Начните праздничную трапезу с творожной пасхи, творог для которой выберите нежирный – 5%-ный. Если в течение всего поста вы не употребляли куриных яиц, в пасхальное воскресенье позвольте себе только одно, ведь это тяжелый продукт для пищеварения. Из мясных блюд выбирайте диетические колбаски или рулеты из курицы. Куриное мясо желудок переваривает относительно легко, поэтому вы хорошо будете чувствовать себя. Если не можете устоять перед ароматным шашлыком, который в последние дни поста вам просто уже мерещился, – приготовьте его из диетического куриного филе с добавлением специй. После каждого приема пищи обязательно прислушивайтесь к своему организму. Почувствовали после одного из продуктов тяжесть – отложите его на несколько дней. А вот свежей зелени, фруктов и овощей ешьте побольше: они способствуют пищеварению.

Чтобы упростить вам выбор праздничных блюд после поста, мы подготовили несколько рецептов аппетитных блюд – на любой вкус! Вам остается только выбрать, что готовить, или же приготовить всего по чуть-чуть.

Паровые котлеты

Время приготовления: 35 минут

35 минут Количество порций: 4 персоны

Паровые котлеты / Фото Наша Ряба

Ингредиенты:

– 400 г куриного фарша "Филейный" ТМ "Наша Ряба";

– 50 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;

– 2 яйца;

– 50 г сливок 10%-ной жирности

– соль по вашему вкусу;

– 5 г свежего укропа.

Приготовление:

В небольшой миске смешиваем овсяные хлопья, куриные яйца со сливками. Оставляем смесь на 5 минут, чтобы хлопья набухли. Добавляем к яично-овсяной смеси куриный фарш, мелко нарезанный укроп и специи по вкусу. Тщательно перемешиваем массу руками. Разделяем фарш на 9 – 10 частей и формируем овальные котлеты. Кладем котлеты в пароварку и пропариваем до готовности 10 – 15 минут.

Домашний крем-сыр

Время приготовления: 12 – 18 часов

12 – 18 часов Количество порций: 1 (около 320 граммов)

Домашний крем-сыр​ / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 350 г греческого йогурта жирностью 10%;

– 270 г, не кислой сметаны жирностью 20%;

– 5 г соли;

Дополнительные девайсы:

– марля,

– сито,

– миска,

– большая тарелка,

– что-то тяжелое для пресса.

Приготовление:

Свертываем марлю вчетверо и кладем на большое сито. В глубокой миске смешиваем греческий йогурт, сметану, немного солим. Тщательно перемешиваем ложкой. Переливаем массу в марлю и осторожно завертываем края. Перелаживаем массу в сито, стоящее на глубокой тарелке, в которую будет стекать сыворотка. Накрываем сито с массой в марле пищевой пленкой и ставим сверху миску с водой или крупами, или любой другой пресс. Отправляем заготовку в холодильник на 12 – 18 часов. Сливаем сыворотку. Снимаем крем-сыр в марле из сита, перелаживаем на блюдо – и наслаждаемся домашним деликатесом.

Легкий салат с курицей, огурцом и йогуртом

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 4 персоны

Легкий салат с курицей, огурцом и йогуртом​ / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 г куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 150 г твердого сыра;

– 1 свежий огурец;

– листья салата на ваш вкус;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 – 3 ст. л. йогурта;

– 1 ч. л. горчицы.

Приготовление:

Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде. Охлаждаем мясо и мелко нарезаем. Натираем сыр на крупной терке. Огурец нарезаем мелким кубиком. На дно салатницы кладем листья салата. В отдельной миске соединяем курятину, сыр, выжатый чеснок и огурец. Заправляем салат йогуртом и горчицей. Выстилаем блюдо салатными листьями, сверху выкладываем заправленную массу. Салат готов!

Приятного аппетита!