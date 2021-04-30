Передвеликодній піст триває 40 днів, і з кожним днем нашого утримання від їжі тваринного походження, кількість ферментів, які допомагають її засвоювати, зменшується. Наша травна система звикає працювати в економному режимі. Тож якщо по завершенні посту відразу накинутися на жирні продукти – шлунок, жовчний міхур, підшлункова залоза та печінка за таке інтенсивне розговіння не подякують. Особливо це небезпечно, якщо у вас є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

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Отже, у перші дні свята віддавайте перевагу стравам, які легше засвоюються:

із дієтичних видів м'яса (курятині, індичатині, кролятині);

рибним;

на основі молочних та кисломолочних продуктів із мінімальною жирністю;

овочевим (за винятком крохмалистих і заправлених майонезом).

Головне – не поспішайте повернутися до звичного харчування, їжте малими порціями, адже попереду – цілий тиждень із великодніми наїдками! Із посту треба виходити потихеньку – тоді від нього буде сама лише користь для здоров’я.

Як легко вийти з посту:

Розпочніть святкову трапезу із сирної паски, кисломолочний сир для якої оберіть нежирний – 5%-ний. Якщо впродовж усього посту ви не споживали курячих яєць, великодньої неділі дозвольте собі лише одне, адже це важкий продукт для травлення. Із м’ясних наїдків обирайте дієтичні ковбаски чи рулети з курятини. Куряче м’ясо шлунок перетравлює відносно легко, тож ви добре почуватиметесь. Якщо не можете встояти перед ароматним шашликом, який останніми днями посту вам просто вже ввижався, – приготуйте його з дієтичного курячого філе з додаванням спецій. Після кожного прийому їжі обов’язково дослухайтесь до свого організму. Відчули після котрогось із продуктів важкість – відкладіть його на кілька днів. А от свіжої зелені, фруктів та овочів їжте побільше: вони сприяють травленню.

Щоб спростити вам вибір святкових наїдків після посту, ми підготували кілька рецептів апетитних страв – на будь-який смак! Вам залишається тільки обрати, що готувати, або ж приготувати всього по трішки.

Парові котлети

Час приготування : 35 хвилин

: 35 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Парові котлети / Фото Наша Ряба

Інгредієнти:

– 400 г курячого фаршу "Філейний" ТМ "Наша Ряба";

– 50 г вівсяних пластівців швидкого приготування;

– 2 яйця;

– 50 г вершків 10%-ної жирності;

– сіль на ваш смак;

– 5 г свіжого кропу.

Приготування:

У невеликій мисці змішайте вівсяні пластівці, курячі яйця з вершками. Залиште суміш на 5 хвилин, щоб пластівці набухли. Додайте до яєчно-вівсяної суміші курячий фарш, дрібно нарізаний кріп та спеції на свій смак. Ретельно вимішайте масу руками. Розділіть фарш на 9 – 10 частин і сформуйте овальні котлети. Викладіть котлети до пароварки й пропарюйте до готовності 10 – 15 хвилин.

Домашній крем-сир

Час приготування : 12 – 18 годин

: 12 – 18 годин Кількість порцій: 1 (близько 320 грамів)

Домашній крем-сир / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 350 г грецького йогурту жирністю 10%;

– 270 г не кислої сметани жирністю 20%;

– 5 г солі;

Додаткові девайси:

– марля,

– сито,

– миска,

– велика таріль,

– щось важке для пресу.

Приготування:

Згорніть марлю вчетверо й викладіть на велике сито. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, сметану, трішки посоліть. Ретельно вимішайте ложкою. Перелийте масу на марлю й обережно загорніть краї. Перекладіть масу в сито, що стоїть на глибокій тарілці, до якої стікатиме сироватка. Накрийте сито з масою в марлі харчовою плівкою й поставте зверху миску з водою чи крупами або будь-який інший прес. Відправте заготовку до холодильника на 12 – 18 годин. Злийте сироватку. Зніміть крем-сир у марлі із сита, перекладіть на таріль – і насолоджуйтеся домашнім делікатесом.

Легкий салат із куркою, огірком та йогуртом

Час приготування : 30 хвилин

: 30 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Легкий салат із куркою, огірком та йогуртом / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 400 г курячого філе ТМ "Наша Ряба";

– 150 г твердого сиру;

– 1 свіжий огірок;

– листя салату на ваш смак;

– 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 ст. л. йогурту;

– 1 ч. л. гірчиці.

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності в підсоленій воді. Охолодіть м'ясо й дрібно наріжте. Натріть твердий сир на грубій тертці. Огірок наріжте дрібним кубиком. На дно салатниці викладіть листя салату. В окремій мисці з’єднайте курятину, твердий сир, вичавлений часник та огірок. Заправте салат йогуртом та гірчицею. Вистеліть таріль салатним листям, зверху викладіть заправлену масу. Салат готовий!

Смачного!