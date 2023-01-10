Взбитые сливки будут идеальными: достигаем наилучшего результата с помощью простых советов

Взбитые сливки – это непременный атрибут для многих десертов, также они прекрасно смакуют с кофе. Чтобы они получились просто удивительными, нужно следовать советам опытных кулинаров.

Когда мы взбиваем сливки, то стремимся к тому, чтобы они были нежными, воздушными и пышными. Достичь идеального результата не так сложно, как может показаться на первый взгляд, главное – следовать простым советам, которыми делятся кулинарные гуру.

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Идеальные взбитые сливки: какие секреты помогут

Если вы взялись взбивать сливки с жирностью 12% или 18% – то просто зря потратите много времени и будете крайне разочарованы тем, какой результат получили. Что бы ни советовали вам в рецепте – эти сливки просто для этого непригодны. Наилучший результат дают сливки 30%, а также продукт с жирностью 36%.

Идеальный результат / Фото Pexels

Важную роль играет и посуда, в которой вы взбиваете сливки. Для этого процесса подойдет исключительно металлическая посуда, которая должна быть сухой. Используя пластик, вы только зря переведете время и продукт. Взбитые сливки вы получите, но вряд ли их можно будет назвать идеальными.

Также следует помнить, что и сливки, и посуда должны быть охлажденными, это касается и венчиков. Сливки должны простоять в холодильнике минимум 12 часов, миске и венчикам будет достаточно 20 – 30 минут. Взбивать сливки нужно не так долго, разве что вашей целью будет получить масло.