Коли ми збиваємо вершки, то прагнемо, аби вони були ніжними, повітряними та пишними. Досягнути ідеального результату не так складно, як може здатися на перший погляд, головне – слідувати простим порадам, якими діляться кулінарні гуру.

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Ідеальні збиті вершки: які секрети допоможуть

Якщо ви взялися збивати вершки із жирністю 12% або 18% – то просто дарма згаєте багато часу і будете вкрай розчаровані тим, який результат отримали. Що б не радили вам у рецепті – ці вершки просто для цього непридатні. Найкращий результат дають вершки 30%, також добре продукт із жирністю 36%.

Ідеальний результат / Фото Pexels

Важливу роль відіграє і посуд, у якому ви збиваєте вершки. Для цього процесу підійде виключно металевий посуд, який повинен бути сухим. Використовуючи пластик, ви лише змарнуєте час та продукт. Збиті вершки ви отримаєте, але навряд чи їх можна буде назвати ідеальними.

Також варто пам'ятати, що і вершки, і посуд повинні бути охолодженими, це стосується і вінчиків. Вершки мають простояти у холодильнику мінімум 12 годин, мисці та вінчикам буде достатньо 20 – 30 хвилин. Збивати вершки треба не надто довго, хіба що вашою метою буде отримати масло.