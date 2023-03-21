Эти простые шаги помнят не все: как нужно взбивать сливки, чтобы они получились идеальными

Взбитые сливки – важный ингредиент для многих десертов. Алгоритм их приготовления прост, но не все его соблюдают, в результате чего страдает результат.

В теории взбивание сливок выглядит очень легким процессом. Но стоит допустить маленькую ошибку – и результат уже будет далек от идеала.

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Чтобы не испортить дорогой продукт и получить идеальный результат, следует помнить о трех важных шагах.

Как сделать идеальные взбитые сливки

Первое, о чем следует помнить – правильная жирность сливок. Если у вас продукт с 12% или 18% жира – его взбивание будет лишь пустой тратой времени и усилий.

Идеальный результат / Фото Pixabay

Чтобы получить идеальные взбитые сливки вам нужен продукт с жирностью 30% – 36%. Такие сливки после взбивания будут воздушными, как облачка.

Важную роль играет и посуда, в которой вы будете взбивать сливки. Пластиковые емкости – плохой вариант для этого процесса. Следует использовать только металлическую посуду, которая должна быть сухой и холодной, поэтому перед взбиванием ее следует поставить на 20 минут в холодильник. Это же касается венчиков миксера.

Сливки также должны быть хорошо охлаждены, о чем помнят не все. Опытные повара советуют оставить их в холодильнике как минимум на 12 часов.

Еще один нюанс, о котором часто забывают – это время. Сливки нельзя взбивать долго, иначе вам придется искать возможность использовать домашнее масло.