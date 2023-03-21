В теорії збивання вершків виглядає дуже легким процесом. Та варто допустити маленьку помилку – і результат вже буде далеким від ідеалу.

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Щоб не зіпсувати дорогий продукт та отримати ідеальний результат, варто пам'ятати про три важливі кроки.

Як зробити ідеальні збиті вершки

Перше, про що варто пам'ятати – правильна жирність вершків. Якщо у вас продукт із 12% або 18% жиру – то його збивання буде лише марною тратою часу та зусиль.

Ідеальний результат / Фото Pixabay

Щоб отримати ідеальні збиті вершки, вам потрібен продукт із жирністю 30% – 36%. Такі вершки після збивання будуть повітряними, неначе хмаринки.

Важливу роль відіграє і посуд, в якому ви будете збивати вершки. Пластикові ємності – поганий варіант для цього процесу. Варто використовувати лише металевий посуд, який має бути сухим та холодним, тому перед збиванням його варто поставити на 20 хвилин у холодильник. Це саме стосується вінчиків міксера.

Вершки також мають бути добре охолодженими, про що пам'ятають не всі. Досвідчені кухарі радять залишити їх у холодильнику як мінімум на 12 годин.

Ще один нюанс, про який часто забувають – це час. Вершки не можна збивати довго, інакше вам доведеться шукати можливості використати домашнє масло.