Маринованные маслята прекрасно смотрятся как на будничном столе, так и на праздничном. Они легки в приготовлении и не требуют особых умений кулинарии.

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Подавайте маслята как отдельное блюдо, обильно посыпав нарезанным репчатым лучком.

Рецепт маринованных маслят

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4


Маринованные маслята / Фото Фуд Обозреватель

Приготовление:

  1. Снимите с грибов кожуру и отварите их в воде в течение 30 минут.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Промойте маслята под проточной водой и отправьте вариться еще на 15 минут.
  1. Добавьте к ним укроп, соль и сахар, влейте уксус.
  1. В заранее простерилизованные банки выложите нарезанный чеснок и специи.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Залейте банки маринадом с грибами.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Закройте банки с маслятами горячими крышками и переверните вверх дном.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  1. Храните маринованные грибы в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!