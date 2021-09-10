Маринованные маслята прекрасно смотрятся как на будничном столе, так и на праздничном. Они легки в приготовлении и не требуют особых умений кулинарии.
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Подавайте маслята как отдельное блюдо, обильно посыпав нарезанным репчатым лучком.
Рецепт маринованных маслят
- Время: 60 минут
- Порции: 3 – 4
Маринованные маслята / Фото Фуд Обозреватель
Приготовление:
- Снимите с грибов кожуру и отварите их в воде в течение 30 минут.
Приготовление грибов / Фото Кукпад
- Промойте маслята под проточной водой и отправьте вариться еще на 15 минут.
- Добавьте к ним укроп, соль и сахар, влейте уксус.
- В заранее простерилизованные банки выложите нарезанный чеснок и специи.
Приготовление грибов / Фото Кукпад
- Залейте банки маринадом с грибами.
Приготовление грибов / Фото Кукпад
- Закройте банки с маслятами горячими крышками и переверните вверх дном.
Приготовление грибов / Фото Кукпад
- Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Храните маринованные грибы в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!