Мариновані маслюки чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Вони легкі у приготуванні та не потребують особливих вмінь кулінарії.

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Подавайте маслюків як окрему страву, рясно посипавши нарізаною ріпчастою цибулькою.

Рецепт маринованих маслюків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4



Мариновані маслюки / Фото Фуд Обозреватель

Інгредієнти:

– маслюки;

– часник;

– кріп;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком;

– духмяний перець;

– гвоздика.

Маринад на літрову банку:

– 1 ст. л. солі;

– 2 ст. л. цукру;

– 1,5 ст. л. оцту.

Приготування:

Зніміть з грибів шкірку та відваріть їх у воді протягом 30 хвилин.



Приготування грибів / Фото Кукпад

Промийте маслюки під проточною водою та відправте варитися ще на 15 хвилин.

Додайте до них кріп, сіль та цукор, влийте оцет.

В заздалегідь простерилізовані банки викладіть нарізаний часник та спеції.



Приготування грибів / Фото Кукпад

Залийте банки маринадом з грибами.



Приготування грибів / Фото Кукпад

Закрийте банки з маслюками гарячими кришками та переверніть догори дном.



Приготування грибів / Фото Кукпад

Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.