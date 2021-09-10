Мариновані маслюки чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Вони легкі у приготуванні та не потребують особливих вмінь кулінарії.
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Подавайте маслюків як окрему страву, рясно посипавши нарізаною ріпчастою цибулькою.
Рецепт маринованих маслюків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
Мариновані маслюки / Фото Фуд Обозреватель
Приготування:
- Зніміть з грибів шкірку та відваріть їх у воді протягом 30 хвилин.
Приготування грибів / Фото Кукпад
- Промийте маслюки під проточною водою та відправте варитися ще на 15 хвилин.
- Додайте до них кріп, сіль та цукор, влийте оцет.
- В заздалегідь простерилізовані банки викладіть нарізаний часник та спеції.
Приготування грибів / Фото Кукпад
- Залийте банки маринадом з грибами.
Приготування грибів / Фото Кукпад
- Закрийте банки з маслюками гарячими кришками та переверніть догори дном.
Приготування грибів / Фото Кукпад
- Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Зберігайте мариновані гриби в темному та прохолодному місці. Смачного!