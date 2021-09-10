Мариновані маслюки чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Вони легкі у приготуванні та не потребують особливих вмінь кулінарії.

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Подавайте маслюків як окрему страву, рясно посипавши нарізаною ріпчастою цибулькою.

Рецепт маринованих маслюків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Мариновані маслюки / Фото Фуд Обозреватель

Приготування:

  1. Зніміть з грибів шкірку та відваріть їх у воді протягом 30 хвилин.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Промийте маслюки під проточною водою та відправте варитися ще на 15 хвилин.
  1. Додайте до них кріп, сіль та цукор, влийте оцет.
  1. В заздалегідь простерилізовані банки викладіть нарізаний часник та спеції.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Залийте банки маринадом з грибами.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Закрийте банки з маслюками гарячими кришками та переверніть догори дном.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте мариновані гриби в темному та прохолодному місці. Смачного!