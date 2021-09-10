Как правильно закрыть маслята на зиму: домашний рецепт маринованных грибов

Если вы собрали или купили маслята и не знаете, что с ними делать, мы советуем вам замариновать их на зиму. Рецепт очень простой, а грибочки будут необычайно вкусными!

Маринованные маслята прекрасно смотрятся как на будничном столе, так и на праздничном. Они легки в приготовлении и не требуют особых умений кулинарии.

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Подавайте маслята как отдельное блюдо, обильно посыпав нарезанным репчатым лучком.

Рецепт маринованных маслят

Время: 60 минут

60 минут Порции: 3 – 4



Маринованные маслята / Фото Фуд Обозреватель

– маслята;– чеснок;– укроп;– лавровый лист;– черный перец горошком;– душистый перец;– гвоздика.– 1 ст. л. соли;– 2 ст. л. сахара;– 1,5 ст. л. уксуса.

Приготовление:

Снимите с грибов кожуру и отварите их в воде в течение 30 минут.



Приготовление грибов / Фото Кукпад

Промойте маслята под проточной водой и отправьте вариться еще на 15 минут.

Добавьте к ним укроп, соль и сахар, влейте уксус.

В заранее простерилизованные банки выложите нарезанный чеснок и специи.



Приготовление грибов / Фото Кукпад

Залейте банки маринадом с грибами.



Приготовление грибов / Фото Кукпад

Закройте банки с маслятами горячими крышками и переверните вверх дном.



Приготовление грибов / Фото Кукпад

Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.