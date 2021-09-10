Как правильно закрыть маслята на зиму: домашний рецепт маринованных грибов

10 сентября 2021 , 12:04
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Источник:

24 канал

Если вы собрали или купили маслята и не знаете, что с ними делать, мы советуем вам замариновать их на зиму. Рецепт очень простой, а грибочки будут необычайно вкусными!

Маринованные маслята прекрасно смотрятся как на будничном столе, так и на праздничном. Они легки в приготовлении и не требуют особых умений кулинарии.

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Подавайте маслята как отдельное блюдо, обильно посыпав нарезанным репчатым лучком.

Рецепт маринованных маслят

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4


Маринованные маслята / Фото Фуд Обозреватель

Ингредиенты:
– маслята;
– чеснок;
– укроп;
– лавровый лист;
– черный перец горошком;
– душистый перец;
– гвоздика.
Маринад на литровую банку:
– 1 ст. л. соли;
– 2 ст. л. сахара;
– 1,5 ст. л. уксуса.

Приготовление:

  1. Снимите с грибов кожуру и отварите их в воде в течение 30 минут.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Промойте маслята под проточной водой и отправьте вариться еще на 15 минут.
  1. Добавьте к ним укроп, соль и сахар, влейте уксус.
  1. В заранее простерилизованные банки выложите нарезанный чеснок и специи.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Залейте банки маринадом с грибами.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Закройте банки с маслятами горячими крышками и переверните вверх дном.


Приготовление грибов / Фото Кукпад

  1. Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  1. Храните маринованные грибы в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак