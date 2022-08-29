Сливы замораживать не просто можно, но и надо, тем более что это не требует особого труда. Они не требуют обработки: достаточно просто помыть их и удалить косточку. Замораживание слив позволяет сохранить не только их вкус, но и ряд питательных ценностей.

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Замороженные сливы хранятся до 12 месяцев и используются для приготовления фруктово-овощных смузи, утренней каши и выпечки. Замороженная слива также хорошо подойдет при приготовлении мясных блюд и как украшение десертов из мороженого.

Универсальный фрукт / Фото pexels

Как заморозить сливы?

Сливы помыть, обсушить, разрезать пополам и выбросить косточки. Выложите сливы на разделочную доску кожурой вниз в один слой и поставьте в морозильную камеру примерно на 24 часа, затем пересыпьте фрукты в мешочек или стеклянную емкость. Зачем предварительно замораживать на доске? Благодаря этому сливы сохранят свою форму, не слипнутся и не образуют избыток кристаллов льда.

Зачем использовать замороженные сливы?

Сливы можно добавлять в выпечку, варить на их основе компоты или добавлять в каши, манку, пудинг.