Сливы замораживать не просто можно, но и надо, тем более что это не требует особого труда. Они не требуют обработки: достаточно просто помыть их и удалить косточку. Замораживание слив позволяет сохранить не только их вкус, но и ряд питательных ценностей.
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Замороженные сливы хранятся до 12 месяцев и используются для приготовления фруктово-овощных смузи, утренней каши и выпечки. Замороженная слива также хорошо подойдет при приготовлении мясных блюд и как украшение десертов из мороженого.
Универсальный фрукт / Фото pexels
Как заморозить сливы?
Зачем использовать замороженные сливы?
Сливы можно добавлять в выпечку, варить на их основе компоты или добавлять в каши, манку, пудинг.