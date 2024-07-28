Этой хитрости нас не учили: какой секретный ингредиент нужен для жарки лука – это не сахар

Жарка лука – это процесс, к которому мы обращаемся во многих выпадах. И оказывается, есть интересный лайфхак, который для многих станет открытием.

Мясо, бургеры, котлеты, супы – жареный лук можно встретить во множестве рецептов. В процессе приготовления он приобретает аппетитный цвет, становится мягким и приятным.

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Опытные кулинары советуют использовать во время жарки лука соду. Она позволит приготовить овощ более равномерно, а цвет приобретет особый оттенок.

Как добавлять соду к жареному луку

Сначала нужно начать готовить лук. Соду следует добавлять только тогда, когда овощ начнет менять цвет и становиться прозрачным.

Пропорции: 1/3 чайной ложки соды на 300 грамм лука.

О вкусе можете не беспокоиться: никаких признаков присутствия соды не будет.