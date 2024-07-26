Начинкой может быть не только сыр. В частности, прекрасно подойдет тушеная капуста или картофельное пюре.
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Плацинды
- Время: 1 час
- Порций: 4
Смотрите, как готовить плацинды: видео
Приготовление:
- Яйца соедините с водой и влейте уксус. Всыпьте соль и порциями просейте муку. Замесите мягкое, довольно липкое тесто. Оставьте его отдохнуть под полотенцем на 20 – 30 минут.
- Для начинки брынзу соедините с моцареллой. Добавьте яйцо и специи. Измельчите зелень и тоже добавьте к сыру.
- Тесто поделите на примерно 8 кусков. Поверхность и руки смажьте растительным маслом. Выложите тесто в посуду, смазанную маслом, и оставьте отдохнуть на 15 минут.
- Каждый кусок теста растяните в тонкий пласт диаметром примерно 20 – 24 сантиметра. Выложите начинку и закройте краями теста. Жарьте в достаточном количестве масла до румяности.