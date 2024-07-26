Начинкой может быть не только сыр. В частности, прекрасно подойдет тушеная капуста или картофельное пюре.

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Плацинды

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 – 430 граммов муки;

– 200 миллилитров воды;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 1 столовая ложка соли.

Начинка:

– 400 граммов брынзы;

– 200 граммов моцареллы;

– пучок укропа;

– 1 яйцо;

– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить плацинды: видео

Приготовление:

Яйца соедините с водой и влейте уксус. Всыпьте соль и порциями просейте муку. Замесите мягкое, довольно липкое тесто. Оставьте его отдохнуть под полотенцем на 20 – 30 минут. Для начинки брынзу соедините с моцареллой. Добавьте яйцо и специи. Измельчите зелень и тоже добавьте к сыру. Тесто поделите на примерно 8 кусков. Поверхность и руки смажьте растительным маслом. Выложите тесто в посуду, смазанную маслом, и оставьте отдохнуть на 15 минут. Каждый кусок теста растяните в тонкий пласт диаметром примерно 20 – 24 сантиметра. Выложите начинку и закройте краями теста. Жарьте в достаточном количестве масла до румяности.

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