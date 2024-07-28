Мясо, бургеры, котлеты, супы – жареный лук можно встретить во множестве рецептов. В процессе приготовления он приобретает аппетитный цвет, становится мягким и приятным.
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Опытные кулинары советуют использовать во время жарки лука соду. Она позволит приготовить овощ более равномерно, а цвет приобретет особый оттенок.
Как добавлять соду к жареному луку
Сначала нужно начать готовить лук. Соду следует добавлять только тогда, когда овощ начнет менять цвет и становиться прозрачным.
О вкусе можете не беспокоиться: никаких признаков присутствия соды не будет.