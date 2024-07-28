М'ясо, бургери, котлети, супи – смажену цибулю можна зустріти у безлічі рецептів. У процесі приготування вона набуває апетитного кольору, стає м'якою та приємною.

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Досвідчені кулінари радять використовувати під час смаження цибулі соду. Вона дозволить приготувати овоч більш рівномірно, а колір набуде особливого відтінку.

Як додавати соду до смаженої цибулі

Спочатку потрібно почати готувати цибулю. Соду варто додавати лише тоді, коли овоч почне змінювати колір та ставатиме прозорим.

Пропорції: 1/3 чайної ложки соди на 300 грамів цибулі.

Про смак можете не турбуватися: жодних ознак присутності соди не буде.

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