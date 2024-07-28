М'ясо, бургери, котлети, супи – смажену цибулю можна зустріти у безлічі рецептів. У процесі приготування вона набуває апетитного кольору, стає м'якою та приємною.
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Досвідчені кулінари радять використовувати під час смаження цибулі соду. Вона дозволить приготувати овоч більш рівномірно, а колір набуде особливого відтінку.
Як додавати соду до смаженої цибулі
Спочатку потрібно почати готувати цибулю. Соду варто додавати лише тоді, коли овоч почне змінювати колір та ставатиме прозорим.
Про смак можете не турбуватися: жодних ознак присутності соди не буде.