Не оставит следа на плите или руках: как предотвратить разбрызгивание масла во время жарки

Ожоги, грязные стенки – это частые последствия разбрызгивания жира на сковороде. Есть несколько интересных способов, которые позволят избежать этих неприятных ситуаций.

При жарке часто случается, что жир брызгает во все стороны. Стоит знать, что это связано с наличием воды. Эта жидкость под действием высокой температуры испаряется, а при контакте с горячим жиром лопается. В результате можно получить ожоги, а кухня будет грязной.

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Как избежать нежелательных последствий с маслом

Если мы не хотим убирать кухню после жарки и лечить ожоги, стоит знать, что делать, чтобы жир не разбрызгивался. Оказывается, у каждого из нас дома есть несколько основных продуктов, которые справятся с этим неприятным явлением.

Хитрости для жарки / Фото unsplash

К примеру, соль очень хорошо впитывает воду. Поэтому насыпьте на сковороду одну чайную ложку этого ингредиента. Затем добавьте масло. Разогрейте сковороду и начните жарить. Благодаря этому во время термической обработки пищи жир не будет разбрызгиваться во все стороны.

Уксус, как и соль, тоже прекрасно впитывает влагу. Просто смажьте им сковородку перед жаркой. Стоит использовать бумажное полотенце или ватный диск, смоченный уксусом. Затем добавьте масло и разогрейте сковороду.

Что еще стоит помнить

Также очень важно правильно высушить продукты перед жаркой. Для этого стоит использовать бумажное полотенце. Кроме того, на сковороде не должно быть даже капли воды. Эти несколько простых шагов уменьшат риск отбрасывания жира во время жарки.