При смаженні часто трапляється, що жир бризкає на всі боки. Варто знати, що це пов'язано з наявністю води. Ця рідина під дією високої температури випаровується, а при контакті з гарячим жиром лопається. В результаті можна отримати опіки, а кухня буде брудною.

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Як уникнути небажаних наслідків з олією

Якщо ми не хочемо прибирати кухню після смаження і лікувати опіки, варто знати, що робити, щоб жир не розбризкувався. Виявляється, у кожного з нас вдома є кілька основних продуктів, які впораються з цим неприємним явищем.

Хитрощі для смаження / Фото unsplash

До прикладу, сіль дуже добре вбирає воду. Тому насипте на пательню одну чайну ложку цього інгредієнта. Потім додайте олію. Розігрійте сковороду і почніть смажити. Завдяки цьому під час термічної обробки їжі жир не буде розбризкуватися на всі боки.

Оцет, як і сіль, теж чудово вбирає вологу. Просто змастіть ним сковорідку перед смаженням. Варто використовувати паперовий рушник або ватний диск, змочений оцтом. Потім додайте масло і розігрійте сковороду.

Що ще варто пам'ятати

Також дуже важливо правильно висушити продукти перед смаженням. Для цього варто використовувати паперовий рушник. Крім того, на пательні не повинно бути навіть краплі води. Ці кілька простих кроків зменшать ризик відкидання жиру під час смаження.

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